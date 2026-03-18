Jalna Road Issue: अंबड तालुक्यातील खड्ड्यांनी ग्रामीण रस्ते बेहाल; वाहनचालक, विद्यार्थी आणि ग्रामस्थ त्रस्त

अंबड: ग्रामीण भागातील रस्त्यांची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. यामुळे ग्रामस्थ, शाळा, महाविद्यालयातील विद्यार्थी व वाहन चालक यांची चांगलीच कोंडी होत आहे. रस्त्यावर खड्डे की खड्ड्यात रस्ते हेच कळायला मार्ग नाही. रस्त्याच्या मधोमध तसेच दुतर्फा मोठमोठे जीवघेणी खड्डे पडले आहेत.. या रस्त्यांवर डांबराचा थांगपत्ता नाही. वाहन चालकांना अक्षरशः जीव मुठीत धरून तारेवरची कसरत करत वाहन चालवावे लागत आहे. वाहनाबरोबर चालकांची हाडे खिळखिळी झाली आहेत. या रस्त्यावर सतत छोटे-मोठे अपघात सुरूच आहेत. .Jalna Adishakti Award: जालना जिल्ह्यातील तीन ग्रामपंचायतींना 'आदिशक्ती' पुरस्कार; महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ९ लाखांचे बक्षीस.गोलापांगरी, बठाण खुर्द, बठाण बु., काटखेडासह परिसरातील दुधना नदीच्या पात्रातून दिवसरात्र मोठ्या प्रमाणात अवैद्य वाळूचा उपसा जोरात सुरू आहे. .Pardhi Settlement Road issue: १५ वर्षांनंतर पारधी वस्तीला मिळाला रस्ता; तहसीलदार सावंत यांची मध्यस्थी; ७५ शिव-पाणंद रस्ते प्रश्न निकाली!.गोलापांगरी ते दुधना काळेगाव या मार्गावर वाळूची वाहतूक करणाऱ्या हायवामुळे रस्त्याची अक्षरशः चाळणी झाली आहे. जालना, अंबड शहराला जोडणारा सर्वात जवळचा व सोयीचा मार्ग आहे. मात्र, रस्त्याची दुरवस्था झाल्याने ग्रामस्थांसह सर्वांचे सध्या रस्त्याच्या वाढत्या समस्यांमुळे पुरते बेहाल सुरू आहेत. .आठ-दहा गावांच्या ग्रामस्थांची गैरसोय गोलापांगरी ते दुधना काळेगाव या मार्गावरील आठ ते दहा गावांच्या ग्रामस्थांची प्रचंड गैरसोय होत आहे. यामुळे या रस्त्याची दुरुस्ती करण्याची मागणी माजी पंचायत समिती सदस्य जनार्दन गोल्डे, रघुनाथ गोल्डे, भागवत जऱ्हाड, परमेश्वर गवळी, सचिन मोरे, ज्ञानेश्र्वर मोरे, पांडुरंग मोरे, संजय बागल, काकासाहेब बागल, सुदाम बागल, गणेश देव्हढे, संतोष देव्हढे, पंढरीनाथ वीर, राजू वीर, सचिन बागल, सचिन भांदरगे आदींनी केली आहे.