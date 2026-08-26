Illegal Sand Mafia Attack: अंबडमध्ये अवैध वाळू उपशावर कारवाईला गेलेल्या तहसीलदारांसह महसूल पथकाला वाळू माफियांची मारहाण; हायवा ट्रक धडक देत पळवले

अंकुशनगर : अंबड तालुक्यातील गोंदी येथे सिद्धेश्वर गोदावरी नदीपात्रात अवैध वाळू उपशावर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या तहसीलदारांसह महसूल पथकाला वाळू माफियांकडून मारहाण केल्याची धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे..बुधवारी सकाळी 7 च्या दरम्यान अंबड चे तहसीलदार सोमेश मोहिते हे अवैध वाळू उपसा होत असल्याच्या माहितीवरून महसूल पथकासह कारवाईसाठी घटनास्थळी दाखल झाले होते....मात्र, कारवाई सुरू असतानाच काही वाळू वाहतूकदारांनी महसूल पथकाशी हुज्जत घालत तहसीलदार आणि कर्मचाऱ्यांना मारहाण केली... या घटनेत तहसीलदार सोमेश मोहिते आणि एक कोतवाल यांना धक्का बुक्की व मारहाण करण्यात आली. दरम्यान, या गोंधळाचा फायदा घेत ताब्यात घेतलेल्या काही हायवा तहसीलदारांनी कारवाई साठी आणलेल्या क्रुझर गाडीला धडक देत वाळू माफियांनी घटनास्थळावरून हायवा पळवून नेल्या. पाच हायवा व तीन दुचाकी गोंदी पोलिसांनी जप्त केल्या असून एक वाळू उपशाचे फावडे ही ताब्यात घेतले आहे..या घटनेमुळे अवैध वाळू उपसा करणाऱ्यांचा मुजोरपणा पुन्हा एकदा समोर आला असून, या प्रकरणी महसूल कडून पंचनामा केला जात असून गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.घटनास्थळी महसूल पथकाकडून पंचनामा सुरू असून सदर प्रकरणी गोंदी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करणार असल्याचे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. घटना स्थळी गोंदी पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अमोल गुरले, पोलिस उपनिरीक्षक एस. एम. मुपडे, पोलिस उपनिरीक्षक जंगले यांनी येऊन पाच हायवा वतीन दुचाकी घेऊन गोंदी पोलिस ठाण्यात नेण्यात आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.