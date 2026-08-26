मराठवाडा

Illegal Sand Mafia Attack: अंबडमध्ये अवैध वाळू उपशावर कारवाईला गेलेल्या तहसीलदारांसह महसूल पथकाला वाळू माफियांची मारहाण; हायवा ट्रक धडक देत पळवले

अवैध वाळू उपशावर कारवाईसाठी गेलेल्या तहसीलदार व महसूल पथकावर वाळू माफियांचा हल्ला; क्रुझरला धडक देत ताब्यातील हायवा ट्रक पळवून नेले
Revenue officials, including the tehsildar, were allegedly assaulted during an action against illegal sand mining in the Godavari riverbed at Gondhi.

Revenue officials, including the tehsildar, were allegedly assaulted during an action against illegal sand mining in the Godavari riverbed at Gondhi.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अंकुशनगर : अंबड तालुक्यातील गोंदी येथे सिद्धेश्वर गोदावरी नदीपात्रात अवैध वाळू उपशावर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या तहसीलदारांसह महसूल पथकाला वाळू माफियांकडून मारहाण केल्याची धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

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