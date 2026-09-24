मराठवाडा

Ambadas Danve: ‘आजोबांचे कर्ज वडिलांवर, आता मुलाच्या डोक्यावर’; कन्नडमध्ये अंबादास दानवेंनी मांडली शेतकऱ्यांची व्यथा

Ambadas Danve Raises Farmer Debt Crisis During Kannad Visit: पिढ्यान्‌पिढ्या चालूच कर्जबाजारीपणा; शेतकरी आत्महत्यांवरून दानवे यांचा सरकारवर जोरदार निशाणा
Kannad Farmer Families Struggle With Debt Ambadas Danve Seeks Attention To Loan Burden And Delayed Relief Measures

Kannad Farmer Families Struggle With Debt Ambadas Danve Seeks Attention To Loan Burden And Delayed Relief Measures

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कन्नड: “कोणतेही सरकार आले तरी शेतकऱ्यांच्या व्यथा संपत नाहीत. एका शेतकऱ्याच्या आजोबांचे कर्ज त्याच्या वडिलांच्या डोक्यावर आले. आता वडील गेल्यानंतर तेच कर्ज मुलाच्या डोक्यावर येणार आहे. हे कुणाला सांगायचे? कर्ज फेडता येत नाही म्हणून शेतकरी आत्महत्या करतो. जीव देण्याची कोणाला हौस नसते,” अशी टीका माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी गुरुवारी (ता. २४) केली.

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