Ambadas Danve: ‘आजोबांचे कर्ज वडिलांवर, आता मुलाच्या डोक्यावर’; कन्नडमध्ये अंबादास दानवेंनी मांडली शेतकऱ्यांची व्यथा

कन्नड: “कोणतेही सरकार आले तरी शेतकऱ्यांच्या व्यथा संपत नाहीत. एका शेतकऱ्याच्या आजोबांचे कर्ज त्याच्या वडिलांच्या डोक्यावर आले. आता वडील गेल्यानंतर तेच कर्ज मुलाच्या डोक्यावर येणार आहे. हे कुणाला सांगायचे? कर्ज फेडता येत नाही म्हणून शेतकरी आत्महत्या करतो. जीव देण्याची कोणाला हौस नसते,” अशी टीका माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी गुरुवारी (ता. २४) केली..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.कन्नड तालुक्यातील धनगरवाडी येथे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांची दानवे यांनी भेट घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. यावेळी ते बोलत होते. दानवे म्हणाले, “शेतकऱ्याच्या डोक्यावर पावणेदोन लाख रुपयांचे कर्ज आहे. त्याचे कर्ज माफ होत नाही; मात्र दुसरीकडे मोठ्या रकमेची कर्जे माफ होताना दिसतात..सरकार सरसकट मदत करणार असल्याचे सांगत आहे. मात्र प्रत्यक्ष मदत मिळाल्यावरच त्याबाबत बोलता येईल. मागील वर्षी जाहीर केलेली मदत अद्याप अनेकांना मिळालेली नाही.”शेतकरी कुटुंबीयांशी संवाद साधताना दानवे यांनी त्यांच्या अडचणी, कर्जबाजारीपणा आणि शासनाकडून मिळालेल्या मदतीची माहिती घेतली..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...\rयावेळी तालुकाप्रमुख संजय मोटे, चंद्रकांत देशमुख, बाबासाहेब मोहिते, कैलास देशमुख, गणेश शिंदे, कल्याण चव्हाण, योगेश पवार, भारत मिसाळ, सतीश जिवरख, योगेश जिवरख, नवनाथ राठोड, गोकुळ गोरे, गोकुळ जिवरख, गोरख बोराडे, राहुल निकम, बाळू खैरनार यांच्यासह गावातील नागरिक उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.