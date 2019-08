अंबादास दानवे जास्त मते घेऊन निवडुन येईल-चंद्रकांत खैरे

औरंगाबाद: भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना महायुतीत चांगले वातावरण आहे. स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुकीत सगळ्यांनी मिळून आखणी केली आहे. यामूळे महायुतीचा उमेदवार अंबादास दानवे जास्त मतांनी निवडणुन येईल. असा विश्‍वास माजी खासदार तथा शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना व्यक्‍त केला. औरंगाबाद-जालना स्थानिक स्वराज संस्थेसाठी दोन्ही जिल्ह्यातील 17 मतदान केंद्रावर निवडणुक होत आहे. दुपारी बारा वाजेपर्यंत 657 मतदारांपैकी 146 जणांनी मतदानाचा हक्‍क बजावला. या निवडणुकीत भाजपचे 189 तर शिवसेनेचे 141,मतदार आहेत.

निवडणुकीच्या केंद्रावर शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांनी भेट दिली. खैरे म्हणाले, या निवडणुकीत उद्धव ठाकरे,मुख्यमंत्री या दोघांनी निवडणुकीची प्लॅनिग करून दिली होती. निवडणुकीत कॉंग्रेसला चाळीस मतेही पडले नसेल. निवडणुकीसाठी "दादा' म्हणजे चंद्रकांत पाटील यांनीही फिल्डींग लावल्याचे खैरे म्हणाले. एमआयएमने शिवसेनेला छुपा पाठिंबा दिला आहे का या प्रश्‍नावर खैरे म्हणाले, आम्ही शिवसेना-भाजपचे विषयी बोलत आहोत. एमआयएमचे मला माहिती नाही असे सांगत या विषयावर बोलणे टाळले.



