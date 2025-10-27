मराठवाडा

Ambajogai News: भागवत कथेच्या कार्यक्रमात युवकाचा विजेच्या धक्याने मृत्यू

Electric Shock: योगेश्वरी महाविद्यालयाच्या मैदानावर सुरू असलेल्या भागवत कथा ज्ञानयज्ञात दुर्दैवी घटना घडली आहे. रविवारी (ता.२६) रात्री प्रवचनादरम्यान एका युवकाचा विजेचा धक्याने मृत्यू झाला.
Ambajogai News

Ambajogai News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अंबाजोगाई : योगेश्वरी महाविद्यालयाच्या मैदानावर सुरू असलेल्या भागवत कथा ज्ञानयज्ञात दुर्दैवी घटना घडली आहे. रविवारी (ता.२६) रात्री प्रवचनादरम्यान एका युवकाचा विजेचा धक्याने मृत्यू झाला.

Loading content, please wait...
accident
Hospital
Youth
Ambajogai
electric shock incident

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com