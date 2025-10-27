Ambajogai News: भागवत कथेच्या कार्यक्रमात युवकाचा विजेच्या धक्याने मृत्यू

अंबाजोगाई : योगेश्वरी महाविद्यालयाच्या मैदानावर सुरू असलेल्या भागवत कथा ज्ञानयज्ञात दुर्दैवी घटना घडली आहे. रविवारी (ता.२६) रात्री प्रवचनादरम्यान एका युवकाचा विजेचा धक्याने मृत्यू झाला..प्रशांत सुधाकर सोनवणे (वय २३) असे या युवकाचे नाव आहे. लातूर येथील दिव्य ज्योती परिवार या संस्थेच्या संवर्धन प्रकल्पांतर्गत अंबाजोगाईच्या योगेश्वरी महाविद्यालयाच्या प्रांगणात ता.२५ ते ३१ ऑक्टोबर दरम्यान भागवत महापुराण कथा सुरू आहे. या कथेत आशुतोष महाराज यांच्या शिष्या साध्वी अदिती भारती प्रवचन देत आहेत..रविवारी या कथेच्या दुसऱ्याच दिवशी कार्यक्रमादरम्यान आरती सुरू असताना प्रशांत सोनवणे याला थ्री-फेज विद्युतपुरवठ्याचा जोरदार धक्का बसला..त्यात तो काही अंतरावर फेकला गेला. उपस्थितांनी तत्काळ त्याला स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात दाखल केले, मात्र डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले..Akola News: फवारणी विषबाधेतून युवकाचा बळी; सर्वोपचार रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू .प्रशांत याचे आई-वडील दोघेही स्वाराती रुग्णालयात कार्यरत आहेत. अतिशय धार्मिक असणारे हे संपूर्ण सोनवणे कुटुंब या भागवत कथा सप्ताहाच्या कार्यक्रमात सेवा बजावत होते. याच दरम्यान ही दुर्घटना घडल्याने शहरात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.