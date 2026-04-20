Beed News: कल्पक नियोजन; उसाच्या पिकात बटाटा, कांदा अन् लसूण; मातीमोल भाव मिळणाऱ्या बटाट्यापासून चिप्स; रवींद्र देवरवाडे यांचा प्रयोग

अंबाजोगाई: जेव्हा कष्टाने पिकवलेला माल बाजारपेठेत नेला जातो आणि तिथे मातीमोल भाव मिळतो, तेव्हा कोणताही शेतकरी हताश होतो. मात्र, देवळा येथील रवींद्र देवरवाडे यांनी या संकटालाच संधीत बदलले. बटाट्याचा भाव किलोमागे ८ रुपयांपर्यंत खाली कोसळल्याने त्यांनी हताश न होता, १५०० किलो बटाट्यांवर स्वतःच प्रक्रिया केली आणि चविष्ट चिप्स तयार केले. आज ज्या बटाट्याला ८ रुपये भाव मिळणे कठीण झाले होते, त्यावर प्रक्रिया केल्याने त्याला २०० ते २५० रुपये किलोचा उच्चांकी दर मिळत आहे. ही प्रेरणादायी यशोगाथा आहे एका अशा शेतकऱ्याची, ज्याने केवळ शेती पिकवली नाही, तर ती एका उद्योजकाच्या जिद्दीने विकूनही दाखवली..अंबाजोगाई तालुक्यातील देवळा येथील प्रयोगशील शेतकरी रवींद्र देवरवाडे यांनी आपल्या ३० गुंठे क्षेत्रात एक आगळावेगळा प्रयोग राबवला. त्यांनी उसाचे मुख्य पीक घेतानाच त्यामध्ये बटाटा, कांदा आणि लसूण अशी मिश्र आंतरपिके घेण्याचे धाडस केले. यासाठी त्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत बायोचार, बायोमिक्स आणि प्रोम अशा खतांच्या मिश्रणाने जमिनीचा पोत सुधारला. एकाच मशागतीत आणि एकाच खर्चात सर्व पिकांना पाणी व खत मिळाल्याने उत्पादनाचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर कमी झाला. केवळ दोन ते अडीच महिन्यांत या आंतरपिकांमधून त्यांना दर्जेदार उत्पादन मिळाले आहे..उत्पादनाचे गणित आणि आंतरपिकेदेवरवाडे यांनी केवळ ३० गुंठ्यात ३०० किलो लसूण (१५० रुपये किलो दर) आणि १५०० किलो कांदा (१० रुपये किलो दर) पिकवला. याशिवाय त्यांना ६ टन बटाट्याचे मोठे उत्पादन मिळाले. मुख्य उसाच्या पिकातून त्यांना ४० टनांचे उत्पादन अपेक्षित असताना, केवळ या आंतरपिकांमधून सर्व खर्च वजा जाता ५० ते ६० हजार रुपयांचा अतिरिक्त नफा मिळण्याची चिन्हे आहेत..पुरस्कारप्राप्त शेतकरी; प्रयोगांची मालिकारवींद्र देवरवाडे हे परिसरातील नावाजलेले प्रयोगशील शेतकरी आहेत. त्यांना यापूर्वी 'सकाळ ॲग्रोवन' व शासनाचा शेती पुरस्कार मिळाला आहे. कोरोना काळात लॉकडाऊन असताना त्यांनी रंगीत टरबूज पिकवण्याचा यशस्वी प्रयोग केला होता. शेती पिकत नाही म्हणून रडण्यापेक्षा, बाजाराचा कल ओळखून व्यावसायिक दृष्टीकोन ठेवल्यास यश मिळते, हे त्यांनी सिद्ध केले आहे. बाजारपेठेत जेव्हा बटाट्याचा दर १२-१५ रुपयांवरून थेट ८ रुपयांपर्यंत खाली आला, तेव्हा देवरवाडे यांनी ६ टनांपैकी ३ टन बटाटे विकले आणि उर्वरित १५०० किलो बटाट्यांवर प्रक्रिया करून स्वतःच चिप्स बनवले. आता उर्वरित चिप्सची पॅकिंग करून ते अधिकृतरीत्या ब्रँड म्हणून बाजारात विकणार आहेत.."सुरवातीला बाजारात बटाट्याला ठोक भाव बरा होता, पण आवक वाढल्याने तो ८ रुपयांपर्यंत खाली आला. या भावात उत्पादन खर्चही निघणे कठीण होते. तेव्हा हताश न होता मी शेतातच चिप्स तयार करण्याचा निर्णय घेतला. १५०० किलो बटाट्यापासून एक क्विंटल चिप्स तयार झाले असून, आता परिसरातील ग्राहक ते आवडीने विकत घेत आहेत. या प्रक्रियेमुळे मालाला सन्मानजनक दर मिळत आहे."- रवींद्र देवरवाडे, शेतकरी, देवळा (ता. अंबाजोगाई).