Ambajogai Theft : अंबाजोगाईत घरफोडी करणाऱ्या टोळीचा पडदाफाश! ५० सीसीटीव्ही चाळले, जिथे वाटा केला तिथल्या तळ्यात कपडे फेकले; अन् एलसीबीच्या जाळ्यात दोघे अडकले

बीड - अंबाजोगाई शहरात बंद घर फोडून लाखांचा ऐवज लंपास करणाऱ्या अट्टल चोरट्यांच्या मुसक्या आवळण्यात बीडच्या स्थानिक गुन्हे शाखेला मोठे यश आले आहे. ५० हून अधिक ठिकाणचे सीसीटीव्ही कॅमेरे चाळून, कपड्यांचे पुरावे शोधून आणि परळीत सापळा रचून पोलिसांनी या टोळीचा छडा लावला आहे. या धडक कारवाईत पोलिसांनी दोघांच्या मुसक्या आवळल्या असून, त्यांच्याकडून २७ तोळे (२७० ग्रॅम) सोने आणि ८५८ ग्रॅम चांदीचा मौल्यवान मुद्देमाल जप्त केला आहे..अंबाजोगाई शहर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत २० सप्टेंबर २०२६ रोजी एका फिर्यादीने दिलेल्या तक्रारीनुसार, ते कुटुंबासह घराला कुलूप लावून बाहेरगावी गेले होते. हीच संधी साधून अज्ञात चोरट्यांनी बंद घराचा कडी-कोयंडा तोडून घरात प्रवेश केला आणि घरातील तब्बल ५३ तोळे सोन्याचे दागिने, पाऊणेदोन किलो चांदी अन् रोकड चोरून नेली होती..याप्रकरणी अंबाजोगाई शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद (गु.र.नं. ३९१/२०२६, बीएनएस कलम ३३१(३), ३३१(४), ३(५)) करण्यात आला होता. घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलीस अधीक्षक नवनीत काँवत यांच्या सूचनेनुसार स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक समांतर तपासासाठी मैदानात उतरले. या क्लिष्ट गुन्ह्याचा उलगडा करण्यासाठी पोलिसांनी अंबाजोगाई आणि परिसरातील तब्बल ५० हून अधिक ठिकाणचे सीसीटीव्ही फुटेज बारीक नजरेने तपासले..एका फुटेजमध्ये युनिकॉर्न दुचाकीवरून तीन संशयित आरोपी जाताना दिसून आले. चोरटे अत्यंत शातीर होते; पुरावा नष्ट करण्यासाठी त्यांनी अंबाजोगाईतील एका तळ्याच्या काठी चोरीच्या दागिन्यांचा वाटा (वाटणी) केला आणि गुन्ह्याच्या वेळी अंगावर घातलेले कपडे त्याच तळ्यात फेकून दिले. मात्र जिथे वाटा केला, तिथेच त्यांचा घाटा झाला पोलिसांनी तळ्यातील कपडे व सीसीटीव्हीतील आरोपींचे वर्णन जुळवून तपासाची सूत्रे वेगाने हलवली.२५ सप्टेंबर रोजी गुप्तबातमीदाराकडून माहिती मिळाली की, मुख्य आरोपी अमर थोरात हा चोरी केलेले सोने विकण्यासाठी परळी परिसरात येणार आहे. बातमी मिळताच पोलिसांनी परळीत सापळा रचून अमर काकासाहेब थोरात (वय-२३, रा. क्रांतीनगर अंबाजोगाई) याला मोठ्या शिताफीने ताब्यात घेतले..त्याची सखोल चौकशी केली असता त्याने साथीदार जगजीतसिंग अचलसिंग दुधानी (वय-३२, रा. शिवाजी चौक, परळी) आणि मंगलसिंग हिरासिंग बावरी (सध्या फरार) यांच्यासोबत मिळून घरफोडी केल्याची कबुली दिली. पोलिसांनी लागलीच जगजीतसिंगलाही ताब्यात घेतले. अटक केलेल्या आरोपींकडून घरफोडीतील २७ तोळे (२७० ग्रॅम) सोने आणि ८५८ ग्रॅम चांदी हस्तगत करण्यात आली आहे. फरार आरोपी मंगलसिंग बावरी याचा अंबाजोगाई शहर पोलीस शोध घेत आहेत..यांनी केली ही धडाकेबाज कामगिरीबीडचे पोलीस अधीक्षक नवनीत काँवत, अपर पोलीस अधीक्षक श्रीमती चेतना तिडके, अपर पोलीस अधीक्षक समीर शेख, सहाय्यक पोलीस अधीक्षक ऋषिकेश शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली एलसीबीचे पोलीस निरीक्षक शिवाजी बंटेवाड, पोउनि सुशांत सुतळे, शरद जोगदंड, पोलीस अंमलदार रामचंद्र केकान, मारोती कांबळे, विष्णु सानप, गोविंद भताने, अर्जुन यादव, विकास राठोड, सचिन आंधळे, अश्वीनकुमार सुरवसे, गोविंद राख, अतुल हराळे, पांडुरंग काळे व हनुमंत चादर यांच्या पथकाने केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.