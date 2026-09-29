मराठवाडा

Loha News : लोहा तालुक्यातील अल्पभूधारक शेतकरी घनश्याम कदम यांनी विष प्राशन करून जीवन संपविले.

दुष्काळाच्या कडवट वास्तवाला कंटाळून आंबेसांगवीतील अल्पभूधारक शेतकऱ्याची कीडनाशक प्राशन करून आत्महत्या; कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर
Severe Drought Triggers Farmer Endlife in Ambesangvi, Loha Taluka

Severe Drought Triggers Farmer Endlife in Ambesangvi, Loha Taluka

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लोहा : लोहा तालुक्यातील आंबेसागंवी (जि.नांदेड) येथील शेतकरी घनश्याम चंदर कदम (वय ७०) यांनी कोरड्या दुष्काळाला कंटाळून कीडनाशक प्राशन करून जीवन संपविले. ही घटना सोमवारी (ता.२८)सायंकाळी चार वाजता घडली.

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