Latur Accident: रुग्णाला नेताना रुग्णवाहिकाच आजारी; रॉड तुटला, भर उन्हात भाजलेल्या रुग्णाच्या वेदनांत भर!

मुरूड (जि. लातूर): रुग्णवाहिका नादुरुस्त झाल्याने पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत भाजलेल्या रुग्णाला अर्धा तास विव्हळत बसावे लागले. मुरूड बसस्थानकाजवळ शनिवारी (ता. २५) भर दुपारी हा प्रकार घडला..वाठवडा (ता. कळंब) येथील शेतकरी बालाजी कोकाटे यांना शेतात काम करीत असताना विजेचा धक्का लागला. त्यात ते गंभीर भाजले. त्यांना खासगी वाहनाने येथील ग्रामीण रुग्णालयात आणण्यात आले. प्राथमिक उपचारानंतर दुपारी दोनच्या सुमारास अत्यवस्थ अवस्थेतील कोकाटे यांना १०८ रुग्णवाहिकेद्वारे लातूरला पाठवण्यात आले..ग्रामीण रुग्णालयापासून दोनशे मीटरवर बसस्थानकाशेजारी रुग्णवाहिका आली असता रॉड तुटून ती बंद पडली. चालक, रुग्णवाहिकेसोबतचे डॉक्टर पाटील यांनी रुग्णाच्या नातेवाइकांच्या मदतीने रुग्णवाहिका रस्त्यातून बाजूला घेतली. तळपत्या उन्हात हा प्रकार घडल्याने भाजलेले कोकाटे वेदनांनी विव्हळत होते..हे कळताच युवक काँग्रेसचे शहराध्यक्ष मुकेश सवासे, सूरज कांबळे, समाधान गायकवाड आदींनी धाव घेत '१०८' च्या वरिष्ठांशी बोलून दुसरी रुग्णवाहिका पाठवण्याची विनंती केली. मात्र ती येण्यास वेळ लागणार असल्याने त्यांनी खासगी रुग्णवाहिका मागवून कोकाटेंना लातूर येथे पाठवले. यात सुमारे अर्धा तास गेला..१०८ रुग्णवाहिकेची सेवा, सुरक्षितता आदींत तातडीने सुधारणा होण्याची आवश्यकता आहे. 'फिटनेस' प्रमाणपत्र देतानाही या बाबी तपासल्या गेल्या पाहिजेत.-मुकेश सवासे, युवक काँग्रेसचे मुरूड शहराध्यक्ष..अपघातातील गंभीर रुग्णांना घेऊन जाण्यासाठी प्राधान्याने १०८ रुग्णवाहिका वापरली जाते. रुग्णवाहिकाच आजारी पडत असतील तर रुग्णांना सेवा कशी मिळणार?- सूरज कांबळे.