कायगाव: गंगापूर तालुक्यातील अमळनेर येथील साहेरा इब्राहिम पठाण व इब्राहिम चांदखा पठाण हे पती-पत्नी मुस्लिम धर्मातील पवित्र उमरा यात्रेसाठी रविवारी (ता. २२) सायंकाळी रवाना झाले.रवाना होण्यापूर्वी अमळनेर वस्ती येथे त्यांचा सपत्नीक सत्कार करण्यात आला. यावेळी आप्तसंबंधी, नातेवाईक व ग्रामस्थांनी त्यांचे जोरदार स्वागत केले..रात्री दहा वाजता छत्रपती संभाजीनगर येथून ते मुंबई विमानतळावर पोहोचणार. तेथून विमानाने सौदी अरेबियातील जेद्दा येथे पोहोचणार आहेत. तेथे मक्का येथे १५ दिवस व मदिना येथे ५ दिवस अशी एकूण २० दिवसांची उमरा यात्रा करून ते मायदेशी परतणार आहेत. त्यांची यात्रा सुखरूप होवो, अल्लाह त्यांची उमरा कबूल करो, हीच दुआ यावेळी करण्यात आली.. याप्रसंगी हाजी मुसाभाई पठाण, हाजी महंमद शरीफ शेख, हाजी अफजल पठाण, इसाभाई पठाण, मुनीर पठाण, शेरखा पठाण, सुलेमान पठाण, आयुब पठाण, कडूभाई पठाण, समद पठाण, अनवर पठाण, आरिफ पठाण, हसन पठाण, कलिम पठाण, सद्दाम पठाण, शबाना पटेल, नौशाद शेख आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.