मराठवाडा

Beed News: जरांगे यांच्या विरोधकाला बीडच्या पालीत मारहाण

Amol Khune Assault, Beed News, Manoj Jarange :बीड जिल्ह्यातील पाली येथील नागनाथ मंदिरात अमोल खुणे यांना जमावाने मारहाण केल्याची घटना घडली. या घटनेत त्यांच्या हातांना दुखापत झाली असून, त्यांच्यावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार करण्यात आले.
Amol Khune was reportedly assaulted at Nagnath Temple in Pali, Beed district, prompting a police investigation into the incident.

Amol Khune was reportedly assaulted at Nagnath Temple in Pali, Beed district, prompting a police investigation into the incident.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बीड : मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांचे पूर्वाश्रमीचे सहकारी परंतु नंतर त्यांच्या विरोधात गेलेले अमोल खुणे यांना जमावाने बेदम मारहाण केल्याची घटना पाली (ता. बीड) येथील नागनाथ मंदिरात रविवारी (ता. ११) दुपारी घडली. ‘‘नारायणगडावर होणाऱ्या दसरा मेळाव्याला आपल्याला जाता येऊ नये, या सुनियोजित उद्देशानेच हा हल्ला करण्यात आला’’, असा दावा खुणे यांनी केला. बीड ग्रामीण पोलिस या प्रकाराची कसून चौकशी करीत आहेत.

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