Beed News: जरांगे यांच्या विरोधकाला बीडच्या पालीत मारहाण

बीड : मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांचे पूर्वाश्रमीचे सहकारी परंतु नंतर त्यांच्या विरोधात गेलेले अमोल खुणे यांना जमावाने बेदम मारहाण केल्याची घटना पाली (ता. बीड) येथील नागनाथ मंदिरात रविवारी (ता. ११) दुपारी घडली. ‘‘नारायणगडावर होणाऱ्या दसरा मेळाव्याला आपल्याला जाता येऊ नये, या सुनियोजित उद्देशानेच हा हल्ला करण्यात आला’’, असा दावा खुणे यांनी केला. बीड ग्रामीण पोलिस या प्रकाराची कसून चौकशी करीत आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, खुणे हे पाली येथील नागनाथ मंदिरात आले होते. त्यावेळी तेथे उपस्थित काही तरुणांनी अचानक त्यांच्यावर हल्ला केला. हल्लेखोरांनी मंदिराचा दरवाजा आतून बंद करून लाकडी दांड्याने बेदम मारहाण केल्याचा आरोप खुणे यांनी केला. या हल्ल्यात त्यांच्या हातांना गंभीर दुखापत झाली असून, त्यांना उपचारासाठीपान २ वर.बीड येथील जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथे त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले.पोलिसांच्या प्राथमिक तपासादरम्यान समोर आलेल्या माहितीनुसार, संबंधित तरुण तुळजापूर येथून देवीची नवरात्रोत्सव ज्योत घेऊन आले होते. अमोल खुणे यांना बीड येथे एका कार्यक्रमासाठी विजय गुरखुडे यांनी बोलावले होते, अशी माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. खुणे यांना नेमक्या कोणत्या कारणातून मारहाण झाली, यामागे कोण व्यक्ती होत्या आणि या प्रकरणाचा नारायणगडावर होणाऱ्या मेळाव्याशी नेमका काय संबंध आहे, या सर्व बाजूंनी सखोल तपास करत आहेत, असे बीड ग्रामीण पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.