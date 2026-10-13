Manoj Jarange: “जरांगेनीच माझ्यावर हल्ल्यासाठी सुपारी दिली”; अमोल खुणेंचा गंभीर आरोप, म्हणाले, “आता सुट्टी देणार नाही”

बीड : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचे जुने सहकारी अमोल खुणे यांच्यावर बीड तालुक्यातील पाली येथील नागनाथ मंदिर परिसरात हल्ला झाल्याची घटना समोर आली आहे. मंदिरात दर्शनासाठी गेले असताना काही तरुणांनी गेट बंद करून लाकडी दांड्याने मारहाण केल्याचा आरोप खुणे यांनी केला आहे. या हल्ल्यात त्यांच्या दोन्ही हातांना दुखापत झाली असून, बीड जिल्हा रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. या घटनेनंतर खुणे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर गंभीर आरोप करत, यापुढे शांत बसणार नसल्याचा इशारा दिला आहे. मात्र, हल्ल्यामागे जरांगे यांचाच हात असल्याचा त्यांचा आरोप अद्याप सिद्ध झालेला नाही..मंदिरात दर्शनासाठी गेले असताना हल्ला झाल्याचा आरोपअमोल खुणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ते पाली येथील नागनाथ मंदिरात दर्शनासाठी गेले होते. दर्शन घेतल्यानंतर काही तरुणांनी मंदिराचे प्रवेशद्वार बंद केले आणि त्यांच्यावर हल्ला केला. यावेळी आपल्यासोबत असलेल्या इतर लोकांना मारहाण करू नका, मला मारायचे असेल तर मारा, असे आपण हल्लेखोरांना सांगितल्याचा दावा त्यांनी केला. मनोज जरांगे यांच्यावर आपण वैयक्तिक कारणांमुळे टीका करत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.खुणे यांच्या म्हणण्यानुसार, हल्लेखोरांनी त्यांना स्कॉर्पिओ गाडीतून दुसरीकडे नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, गाडीची चावी उपलब्ध नसल्याने त्यांचा हा प्रयत्न फसल्याचा दावा त्यांनी केला. अन्यथा आपल्याला घाटात नेऊन जीवे मारण्याचा प्रयत्न झाला असता, असा आरोपही त्यांनी केला. मारहाणीत दोन्ही हातांना दुखापत झाल्यानंतर हल्लेखोर पळून गेल्याचे त्यांनी सांगितले..दसरा मेळाव्यापूर्वी हातपाय मोडण्याचा कट?मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर टीका केल्यामुळे आपल्याला लक्ष्य करण्यात आल्याचा आरोप खुणे यांनी केला. दसरा मेळाव्यापूर्वी आपले हातपाय मोडले, तर आपण विरोधात काही करू शकणार नाही, असा हल्लेखोरांचा उद्देश असावा, असा दावाही त्यांनी केला. मात्र, दोन्ही हातांना दुखापत झाली असली तरी आपण शांत बसणार नाही आणि नारायणगडावर जाणारच, असे त्यांनी म्हटले.जरांगे यांच्यामागे काही मंत्री किंवा आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा उल्लेख करत खुणे यांनी त्यांच्यावर टीका केली. समाजासाठी काम करण्याऐवजी टेंडरच्या व्यवहारांवर लक्ष केंद्रित केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. जरांगे यांच्याशी संबंधित टेंडरची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे..Maratha Reservation: धमक्या मिळत असल्याची महिलेची तक्रार; जरांगे यांच्याविरोधात बोलल्यामुळे काहींकडून केले जातेय ‘ट्रोल’.पोलिसांकडून तपास सुरू असल्याचा दावाया घटनेनंतर पोलिसांचे पथक घटनास्थळी आल्याचे खुणे यांनी सांगितले. पोलिसांकडून सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात असून, त्यातून नेमके काय घडले हे स्पष्ट होईल, असे त्यांनी म्हटले. हल्लेखोरांनी आपल्याला मारहाण करताना खालच्या पातळीवर जाऊन वक्तव्ये केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. हल्ल्यात सहभागी असलेल्या व्यक्तींची नावे पोलिसांना देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..ईडी आणि आयकर विभागाकडून चौकशीची मागणीया प्रकरणानंतर अमोल खुणे यांनी सरकारकडे मनोज जरांगे आणि त्यांच्या जवळच्या व्यक्तींशी संबंधित टेंडरची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. संबंधित व्यवहारांची अंमलबजावणी संचालनालय आणि आयकर विभागामार्फत तपासणी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. आपल्याला भविष्यातही जीविताला धोका असल्याचे सांगत, आपल्यावर पुन्हा हल्ला होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.“माझे दोन्ही हात दुखावले असले तरी मी मागे हटणार नाही. नारायणगडावर जाणार म्हणजे जाणारच,” असा निर्धार खुणे यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, हल्ल्याच्या आरोपांबाबत पोलिस तपासातून काय समोर येते आणि संबंधित व्यक्तींवर कोणती कारवाई होते, याकडे लक्ष लागले आहे..Manoj Jarange,: आंदोलन मोडीत काढण्याचा डाव;जरांगेंचा आरोप; राज्य सरकारवर टीका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.