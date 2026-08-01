Amravati Drug Bust: अमरावतीत पुन्हा एमडी ड्रग्स तस्करी उघड: ४१ लाखांचा साठा, ५३ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

अमरावती : अमरावती शहर एमडी ड्रग्स तस्करांचे हब होत असल्याची माहिती आता पुढे येत आहे. सलग दोन दिवसाच्या कालावधीनंतर पुन्हा अमरावतीत ४१ लाख ५५ हजार रुपयांचे एमडी ड्रग्स जप्त करण्यात आले. .साहिल राजेश मेहरा ( वय २२ रा. शिवाजी संकुल, अकोली रोड, अमरावती) असे अटक संशयित युवकाचे नाव असल्याची माहिती राजापेठ चे पोलीस निरीक्षक संदीप चव्हाण यांनी दिली. राजापेठ पोलिसांनी शनिवार १ ऑगस्ट रोजी, रात्री साडेआठच्या सुमारास अकोली रोडवरील साई हेरिटेज या परिसरात ही कारवाई केली. परिसरातून एक अत्याधुनिक कार मध्ये एमडी ड्रग्स ची तस्करी होत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. .राजापेठ पोलिसांनी त्या आधारे संशयित कारचालकास थांबविले. कारच्या तपासणीसह संशयित युवकाची सुद्धा अंग झडते घेण्यात आली. सदर युवकाने स्वतःजवळ २७७ ग्रॅम एमडी ड्रग्स सोबत बाळगले होते. .जप तक ची किंमत ४१ लाख ५५ हजार रुपये असल्याचे पोलिसांनी सांगितले सोबतच सदर युवकाच्या ताब्यातून एक इम्पोर्टेड कार ज्या कारची किंमत दहा लाख रुपये आहे. त्यासह एक मोबाईल सुद्धा पोलिसांनी जप्त केला. एकूण या कारवाई मध्ये ५३ लाख २५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असे पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले. .सदर युवकाने हे एमडी ड्रग्स कुणाकरिता शहरात आणले होते याची चौकशी राजापेठ पोलिसांनी सुरू केली होती. दोन दिवसांपूर्वी विधी संघर्षिताचा वापर. अमरावती शहरामध्ये नागपुरीगेट ठाण्याच्या हद्दीत दोन दिवसांपूर्वी सराईत गुन्हेगाराने एमडी ड्रग तस्करी करण्यासाठी एका विधी संघर्षित बालकाचा वापर केला होता. त्या बालकाला नागपुरी गेट पोलिसांनी दोन दिवसांपूर्वीच ताब्यात घेतले होते. त्याच्याकडूनही १४ लाखाचे एम डी ड्रग्स जप्त झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.