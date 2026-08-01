मराठवाडा

Amravati Drug Bust: अमरावतीत पुन्हा एमडी ड्रग्स तस्करी उघड: ४१ लाखांचा साठा, ५३ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

अमरावतीत पुन्हा एमडी ड्रग्स तस्करीचा मोठा पर्दाफाश; ४१ लाख ५५ हजारांचे ड्रग्स, आयातित कार व मोबाईल जप्त, पोलिसांकडून रॅकेटचा सखोल तपास सुरू
Crime

Rajapeth Police seized MD drugs worth ₹41.55 lakh in Amravati, marking the second major narcotics haul in just two days.

sakal
सकाळ डिजिटल टीम
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अमरावती : अमरावती शहर एमडी ड्रग्स तस्करांचे हब होत असल्याची माहिती आता पुढे येत आहे. सलग दोन दिवसाच्या कालावधीनंतर पुन्हा अमरावतीत ४१ लाख ५५ हजार रुपयांचे एमडी ड्रग्स जप्त करण्यात आले.

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