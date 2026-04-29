Beed News: अमृता नदीच्या खोलीकरणास धोंडराईत सुरवात; ‘सकाळ’ रिलीफ फंड, ‘नाम’चा पुढाकार; ग्रामस्थांचेही महत्त्वपूर्ण योगदान

बीड: धोंडराई (ता. गेवराई) परिसराची एकेकाळची जीवनवाहिनी असलेली अमृता नदी गाळामुळे अरुंद झाली आहे. यामुळे नदीकाठच्या विहिरी आणि विंधन विहिरींची पाणी पातळी खालावली असून, पाणी लवकर आटत आहे. .या पार्श्वभूमीवर, नदीच्या खोलीकरण व रुंदीकरणाचे काम 'सकाळ रिलीफ फंड' आणि 'नाम फाउंडेशन'च्या वतीने हाती घेण्यात आले असून, सोमवारी (ता. २७) या कामाचा श्रीगणेशा झाला..याप्रसंगी सरपंच शीतल साखरे, चेअरमन नारायण नवले, उपसरपंच बद्रीनाथ जाधव, अशोक नरोटे, बाबासाहेब बनसोडे, अनिल रावडे, विजय दरक, मच्छिंद्र कोकाटे, मच्छिंद्र सपकाळ, अतुल खरात, कैलास खरात, विलास शिंदे, जालिंदर साखरे, केदार निकम, सोमनाथ काळे, सोमनाथ निकम, दीपक नागरगोजे, गणेश नागरगोजे, श्री. गिरी, अक्षय खरात, अभिषेक ढेंबरे, प्रदीप शिंदे, अप्पा मेघारे, विकास बनसोडे, आमिर काझी, बप्पा वंजारे, जफर काझी, गोविंद ढेंबरे, गावडे उपस्थित होते..पाणी जमिनीत मुरण्यास मदतया नदीपात्राच्या खोलीकरणामुळे पावसाचे वाहून जाणारे पाणी जमिनीत मुरण्यास मदत होईल. परिणामी भूजल पातळी वाढून परिसरातील जलस्रोतांना वर्षभर पाणी उपलब्ध राहील. या कार्यात शारदा प्रतिष्ठान, गोदाकाठ प्रतिष्ठान आणि लोकसहभाग लाभत असल्याची माहिती सरपंच शीतल साखरे यांनी दिली. विशेष म्हणजे, नदीपात्रातून निघालेली गाळमिश्रित माती परिसरातील शेतकऱ्यांच्या शेतात टाकली जाणार आहे. यामुळे जमिनीची सुपीकता वाढून पीक उत्पादनात मोठी वाढ होण्यास मदत होणार आहे.