मराठवाडा

Monkey and Puppy : वानराला लागलाय कुत्र्याच्या पिलाचा लळा! आगळा जिव्हाळा पाहून ग्रामस्थही थक्क

कुत्र्याच्या पिलाला वानर एका क्षणासाठीही स्वतःपासून दूर होऊ देत नाही. कुत्र्याचे पिलूही या मादी वानराकडेच आपली आई म्हणून पाहत आहे.
monkey and dog puppy

monkey and dog puppy

sakal

धनंजय देशपांडे
Updated on

पाथरी (जि. परभणी) - माणुसकी आटत चालल्याची ओरड होत असतानाच, निसर्गाच्या कुशीत मात्र रक्ताच्या नात्यापलीकडचे एक अनोखे नाते पाहायला मिळत आहे. तुरा (ता. पाथरी) येथे गेल्या दहा दिवसांपासून वानर (मादी) कुत्र्याच्या पिलाचा सांभाळ करत आहे. एकमेकांचे हाडवैरी समजल्या जाणाऱ्या या प्राण्यांतील आगळ्यावेगळ्या मातृत्वाची चर्चा परिसरात रंगली आहे. हा जिव्हाळा पाहून नागरिक थक्क होत आहेत.

Loading content, please wait...
Pathri
village
Monkey
Relationship

Related Stories

No stories found.