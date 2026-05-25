Gutkha Seizure: आंध्र प्रदेशातून महाराष्ट्रात येणारा २७ लाखांचा गुटखा इस्लापूरजवळ जप्त; एक तस्कर अटकेत

ईस्लापूर : आंध्र प्रदेशातून महाराष्ट्रात विक्रीसाठी आणला जात असलेला मोठ्या प्रमाणातील गुटखा व पान मसाला इस्लापूर परिसरात जप्त करण्यात आला आहे. स्थानिक गुन्हे शाखा नांदेड व इस्लापूर पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत सुमारे २७ लाख रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला..मिळालेल्या माहितीनुसार, दि. २४ मे रोजी मध्यरात्री सुमारे १२ वाजण्याच्या सुमारास इस्लापूर परिसरातील आर्या बारजवळील कोसमेट शिवारात तिन गुटखा तस्कर MH-26 CH-0264 क्रमांकाच्या बोलेरो पिकअप वाहनातून केसरयुक्त विमल पान मसाला व विविध प्रकारचा गुटखा विक्रीसाठी घेऊन जात होते..यावेळी पोलिसांनी वाहनाची तपासणी केली असता अंदाजे २७ लाख १ हजार २५० रुपये किमतीचा गुटखा व पान मसाल्याचा साठा आढळून आला. पोलिसांनी संपूर्ण मुद्देमालासह बोलेरो पिकअप वाहन जप्त केले..या प्रकरणी उपनिरीक्षक नागनाथ हनुमंत गोंडा (स्थानिक गुन्हे शाखा, नांदेड) यांच्या फिर्यादीवरून इस्लापूर पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम १२३, २७४, २७५, ३(५) तसेच अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम २००६ च्या कलम २६, २७, ३०(२)(अ) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी तिन पैकी एक आरोपी याना अटक करण्यात आल्याची माहीती मिळाली असून पुढील तपास सपोनी उमेश भोसले करीत आहेत.