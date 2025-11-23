Dharashiv Accident: धाराशिवमधील अपघातात तिघे ठार; मोटारीचा टायर फुटून अपघात, ११ जण जखमी

अणदूर (जि. धाराशिव) : अणदूर (ता. तुळजापूर) येथील खंडोबाचा नवस फेडण्यासाठी जीपने निघालेल्या तीन भाविकांवर काळाने घाला घातला. गावानजीकच्या उमरगा पाटीजवळ आल्यावर टायर फुटून जीप उलटल्यानंतर ट्रॅक्टरवर आदळली..यात तीन जणांचा मृत्यू झाला, तर अकरा जण गंभीर जखमी झाले आहेत. ही घटना शनिवारी (ता.२२) सकाळी साडेअकराला घडली. पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यातील भाविकांचा यात समावेश आहे. हडपसर, तळेगाव (पुणे) व उळे (कासेगाव, ता. सोलापूर) येथील सर्व नातेवाईक व शेजारी मिळून चिवरी महालक्ष्मी व अणदूर येथील खंडोबाच्या दर्शनासाठी जीपने (एमएच २४, ४९४८) निघाले होते. दरम्यान, अणदूरनजीकच्या उमरगा पाटीजवळ जीप आली..तेव्हा अचानक जीपचे टायर फुटले. त्यामुळे चालकाचे नियंत्रण सुटून जीप दुभाजकावर उलटून रस्त्याच्या बाजूला उभ्या असलेल्या ट्रॅक्टरवर आदळली. या अपघातात पूजा हरी शिंदे (वय ३०, रा. उळे), सोनाली माउली कदम (२२), साक्षी बडे (१९, दोघी रा. हडपसर) तिघींचा जागीच मृत्यू झाला. तर बालकासह ११ जण गंभीर जखमी झाले आहेत..दोघांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे नळदुर्ग उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. चंचल बोडके यांनी सांगितले. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रांजली कांबळे, डॉ. दीपक चव्हाण, डॉ. सुरेंद्र मडके व परिचारिका मंजूषा बिरंजे, काळे यांनी जखमींवर तातडीने उपचार केले. तर सर्व जखमींना सोलापूरला हलविण्यात आले आहे. अपघातस्थळी समीर रोशन इनामदार, प्रकाश शिरगिरे, रियाज इनामदार, मारुती बागडे, सतीश मुळे, फिरोज शेख, तय्यब इनामदार आदींनी मदतकार्यासाठी धाव घेतली. त्यानंतर जखमींना तत्काळ अपघातग्रस्त जीपमधून बाहेर काढले. तसेच रुग्णवाहिकेतून उपजिल्हा रुग्णालयात पाठवले. पोलिसांनी तत्काळ येऊन अपघातग्रस्त वाहन बाजूला केले..अपघातातील जखमींची नावेअपघातात रुद्र हरी शिंदे (१२), बालाजी पांडुरंग शिंदे (४७), श्लोक हरी शिंदे (८), हरी बाळकृष्ण शिंदे (३६, सर्व रा. उळे), ओंकार हरी शिंदे (१०, रा. तळेगाव), माउली कदम (३०), आकाश दत्ता कदम (२५), अंजली रवींद्र आमराळे (१५), कार्तिक रवींद्र आमराळे (१३), शिवांश माउली कदम (एक), कुणाला भिसे (३२, सर्व रा. हडपसर) यांचा जखमींमध्ये समावेश आहे..Aadul Accident : अपघात वार! तीन वेगवेगळ्या अपघातात नऊ जण जखमी.जखमींवर सोलापुरात उपचारअपघातानंतर जखमींना सोलापुरातील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या अपघातातील जखमी हरी शिंदे आणि दुसरे जखमी माऊली कदम हे नात्याने मेहुणे आहेत. या अपघातात या दोघांच्याही पत्नींचा मृत्यू झाला. तर शिंदे यांची तिन्ही मुले जखमी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.