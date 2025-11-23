मराठवाडा

Dharashiv Accident: धाराशिवमधील अपघातात तिघे ठार; मोटारीचा टायर फुटून अपघात, ११ जण जखमी

Jeep Accident Details: अणदूर येथील खंडोबाचा नवस फेडण्यासाठी जीपने निघालेल्या तीन भाविकांवर काळाने घाला घातला. गावानजीकच्या उमरगा पाटीजवळ आल्यावर टायर फुटून जीप उलटल्यानंतर ट्रॅक्टरवर आदळली.
Dharashiv Accident

Dharashiv Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अणदूर (जि. धाराशिव) : अणदूर (ता. तुळजापूर) येथील खंडोबाचा नवस फेडण्यासाठी जीपने निघालेल्या तीन भाविकांवर काळाने घाला घातला. गावानजीकच्या उमरगा पाटीजवळ आल्यावर टायर फुटून जीप उलटल्यानंतर ट्रॅक्टरवर आदळली.

Loading content, please wait...
police
Vehicle
accident
road accident
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com