Beed News: पशुसंवर्धन योजनांची मोठी पुनर्रचना; नव्या स्वरूपात मिळणार जनावरांसाठी लाभ; जिल्ह्यातील पशुपालकांना; डीबीटीद्वारे थेट अनुदान

बीड: पशुपालक आणि शेतकरी बांधवांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. पशुसंवर्धन विभागांतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या विविध १८ राज्यस्तरीय आणि १४ जिल्हास्तरीय योजनांची व्यापक पुनर्रचना करण्यात आली आहे. या नव्या रचनेनुसार आता बहुतांश योजनांचे अनुदान थेट लाभ हस्तांतरण तत्त्वावर थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार असून, मध्यस्थांची साखळी मोडीत निघणार आहे..कोकण विभागीय आयुक्तांच्या शिफारशीनुसार, प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सरकारने ११ जुन्या योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उर्वरित योजनांचे एकत्रीकरण करून त्या अधिक प्रभावीपणे राबविल्या जाणार आहेत.नव्या आराखड्यानुसार, बीड जिल्ह्यासारख्या दुष्काळी पट्ट्यात महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या दुधाळ जनावरांचे वाटप, शेळी-मेंढी पालन, कुक्कुटपालन (अंडी आणि मांसल कोंबड्या), अंडी उबवणी केंद्र उभारणी आणि वैरण विकास या योजनांवर विशेष भर देण्यात येणार आहे..काय आहे नवीन आराखडा?दुधाळ जनावरे योजनेतंर्गत आता पाच गायी किंवा म्हशी (तीन वर्षांच्या विम्यासह) खरेदी करण्यासाठी, शेड उभारणीसाठी आणि आवश्यक साधनसामग्रीसाठी मोठा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रति जनावर १ लाख रुपये, शेडसाठी ३ लाख रुपये आणि उपकरणांसाठी २.७५ लाख रुपये असा एकूण ६.७५ लाख रुपयांचा अंदाजे प्रकल्प खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. अनुदानाच्या बाबतीत, सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ५० टक्के, तर अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी ७५ टक्के अनुदान थेट खात्यात दिले जाणार आहे..योजनेसाठी पात्रतेच्या अटी, निकषया योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बीड जिल्ह्यातील अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक शेतकरी तसेच महिला बचत गट पात्र असतील. लाभार्थ्याकडे किमान एक एकर स्वतःची जमीन किंवा पाच वर्षे भाडेतत्त्वावर घेतलेली जमीन असणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, जनावरांचा तीन वर्षांचा विमा उतरवणे बंधनकारक राहील. एचएफ, जर्सी यांसारख्या संकरित गायींसह गीर, साहिवाल, रेड सिंधी, राठी आणि थारपारकर या देशी जातींचाही यात समावेश करण्यात आला आहे..इच्छुकांसाठी आवश्यक कागदपत्रेइच्छुक पशुपालकांनी सातबारा उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबुकची झेरॉक्स, प्रशिक्षण प्रमाणपत्र किंवा अनुभव पत्र, दिव्यांग असल्यास यूडीआयडी प्रमाणपत्र तयार ठेवावे. या निर्णयामुळे बीड जिल्ह्यातील पशुपालन व्यवसायाला मोठी चालना मिळून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.