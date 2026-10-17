Dharur Ghat Accident : धारूर घाटात पुन्हा अपघात; केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केली विचारपूस

किल्लेधारूर - धारूर शहराच्या पायथ्याशी असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग ५४८ सी वरील अरुंद आणि धोकादायक घाटात पुन्हा अपघात झाला. गुरुवारी (ता. १६) केजकडून माजलगावकडे मळी घेऊन जाणाऱ्या टँकरचे तीव्र उतारावर ब्रेक न लागल्याने चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि टँकरचा अपघात झाला. सुदैवाने या दुर्घटनेत चालक आणि वाहक बालंबाल बचावले. दरम्यान, शुक्रवारी (ता. १७) या मार्गावरून जात असताना केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या निदर्शनास अपघातग्रस्त टँकर आला. त्यांनी थांबून अपघातग्रस्तांची विचारपूस केली..धारूर घाट सुमारे तीन किलोमीटर लांबीचा असून, अरुंद रस्ता, तीव्र उतार आणि धोकादायक वळणांमुळे या मार्गावरून प्रवास करताना वाहनचालकांना विशेष काळजी घ्यावी लागते. या घाटात यापूर्वीही अनेक अपघात झाले असून, अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे. अवजड वाहनांचे ब्रेक निकामी झाल्यास किंवा चालकाचे नियंत्रण सुटल्यास मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे या घाटातील वाहतुकीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..घाटातील अपघात रोखण्यासाठी संबंधित यंत्रणेने कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. धोकादायक वळणांवर स्पष्ट सूचना फलक लावणे, तीव्र उताराच्या ठिकाणी वाहनांचा वेग नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करणे, रस्त्याच्या कडेला मजबूत संरक्षक कठडे उभारणे आणि आवश्यक त्या ठिकाणी रस्त्याची रुंदी वाढविणे महत्त्वाचे आहे. विशेषत अवजड वाहनांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे..वारंवार अपघात होऊनही या घाटातील सुरक्षिततेचा प्रश्न कायम असल्याने वाहनचालक आणि प्रवाशांमधून चिंता व्यक्त होत आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी अपघातग्रस्तांची विचारपूस केल्यामुळे या धोकादायक घाटातील सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. आता संबंधित यंत्रणा या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन ठोस उपाययोजना करणार का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.