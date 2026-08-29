Antarwali Sarati Protest: वडीगोद्री फाट्यावर पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त; मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांकडून खबरदारी

जालना: प्रलंबित मागण्यांसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे शनिवारी ( ता. २९) पुन्हा अंतरवाली सराटीत ( ता. अंबड) आंदोलनाला बसले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पोलिस प्रशासनाने खबरदारीच्या उपाययोजना सुरू केल्या असून गावात येणाऱ्या वाहनांवर निर्बंध घालण्यात आले असून, नागरिकांना केवळ पायी अंतरवाली सराटीत प्रवेश दिला जात आहे. त्यासाठी वडीगोद्री फाट्यावर पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे..मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनासाठी राज्याच्या विविध भागांतून मराठा समाजबांधव अंतरवाली सराटीत दाखल झाले आहे. तर अनेक समाजबांधव येणार आहेत.या पार्श्वभूमीवर गर्दीचे नियोजन, वाहतूक नियंत्रण तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलिस प्रशासनाकडून विशेष खबरदारी घेतली जात आहे. वडीगोद्री फाट्यावर पोलिसांकडून बॅरीगेट्स लावण्यात आले असून वाहनांना प्रवेश दिला जात नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे.Rahul Gandhi Dalit discrimination : देशात अद्यापही दलितांसोबत भेदभाव; चहाच्या टपरीवर दोन प्रकारचे कप : राहुल गांधी.वडीगोद्री ते अंतरवाली सराटी असे दोन किमीचा प्रवास मराठा समाजाबांधवांना पायी चालत करावा लागत आहे. दरम्यान, या मार्गावर पोलिसांचा बंदोबस्त असल्याने परिसराला छावणीचे स्वरूप आले आहे. दरम्यान, अचानक होणारी गर्दी, वाहतूक कोंडी किंवा अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी पोलिसांकडून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे..या ठिकाणी वाहन पार्किंगची सोय : जालना-छत्रपती संभाजीनगर-विदर्भातून येणाऱ्या वाहनांसाठी:मार्केट कमिटी मैदान, वडीगोद्री (७० एकर).छत्रपती संभाजीनगर येणाऱ्या वाहनांसाठी - सरपंच तारख यांच्या बंगल्यासमोरील सभेचे मैदान तसेच नालेवाडी परिसर.बीड, धाराशिवकडून येणाऱ्या वाहनांसाठी - बीड रोडवरील शासकीय निवासस्थान परिसर..Mumbai Crime: मुंबई-नाशिक महामार्गावर दरोडेखोरांचा थरार, पोलिसाकडूनच ६१ लाखांची लूट, पाच जणांना अटक.वडीगोद्री-अंतरवाली सराटीला छावणीचे स्वरूप; शेकडो पोलिस तैनात :आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर वडीगोद्री आणि अंतरवाली सराटीला छावणीचे स्वरूप आले आहे.कारण येथे पोलिसांच्या चार राहुट्यासह ४०० पोलिस तैनात करण्यात आले आहे. यामध्ये ४ उपविभागीय पोलीस अधिकारी, ११ पीआय, आरसीपी, एसआरपीएफच्या कंपनी, होमगार्ड असा मोठा बंदोबस्त आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील १७०० पोलिसांच्या सुट्या देखील रद्द करण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.