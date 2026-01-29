मराठवाडा

Ajit Pawar : पगार नव्हे, आत्मसन्मान वाढवणारा नेता

अजित दादांच्या निधनाने महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक धगधगतं पर्व संपलं आहे.
ajit pawar, dhananjay munde and prashant joshi

सकाळ वृत्तसेवा
अजित दादांच्या निधनाने महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक धगधगतं पर्व संपलं आहे. प्रशासनावर मजबूत पकड असलेला, कडक शिस्तीचा हा नेता आतून किती हळवा आणि माणुसकी जपणारा होता, याचा प्रत्यय आम्हाला २०१२ साली आला.

Ajit Pawar
Baramati
death
salary
Empowerment
government employees
Plane Crash

