Paithan News : आषाढी एकादशीला पैठणच्या संत एकनाथ महाराज समाधी मंदिरात लाखो भाविकांची गर्दी; भर पावसात घेतले दर्शन

पैठण : यंदाच्या आषाढी एकादशी उत्सवासाठी भक्तिभावाने भाविकांनी संत एकनाथ महाराज यांच्या चरणी भर पावसात माथा टेकवून आशिर्वाद घेतले. "पाऊस पडु दे, धनधान्य पिकु दे"अशी प्रार्थना नाथांच्या चरणी भाविकांनी केली..तब्बल ४५० वर्षाहून अधिक काळाची अखंड परंपरा लाभलेल्या या संत एकनाथ महाराज यांच्या समाधी मंदिरात आषाढी एकादशी निमित्त विविध धार्मिक, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक कार्यक्रम संपन्न झाले.नाथांच्या समाधी मंदिरात लाखों भाविकांनी दर्शन घेतले.महिला, पुरुष व अबालवृद्धांची मोठी गर्दी दर्शनासाठी उसळली होती आषाढी एकादशीमुळे शहर व मंदिर परिसराला यात्रेचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. नाथांचे समाधी मंदिर हे गोदाकाठी असुन आषाढी एकादशीचे औचित्य साधून भाविकांनी गोदावरीत स्नानासाठी ही सकाळ पासून मोठी गर्दी केली होती.या दरम्यान मोठा पाऊस ही बरसला..या समाधी मंदिराचे वैशिष्ट्य म्हणजे आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने येथे होणारे सर्व धार्मिक विधी, पूजाअर्चा आणि परंपरा मंदिराच्या परंपरेनुसार पार पाडल्या जातात. त्यामुळे या उत्सवाला विशेष धार्मिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे..मंदिरात पहाटे पुजा आरती होते. त्यानंतर पहाटेपासूनच भाविकांच्या दर्शनासाठी रांगा लागतात. दिवसभर आणि रात्री उशिरापर्यंत हजारो भाविक नाथ समाधी दर्शनाचा लाभ घेतात. मंदिर परिसरात टाळ-मृदुंगाच्या गजरात, हरिनामाच्या घोषात आणि वारकरी संप्रदायाच्या अभंगांनी भक्तिमय वातावरण निर्माण झाले होते.भाविकांची होणारी मोठी गर्दी लक्षात घेऊन आमदार विलास भुमरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नाथ मंदिर ट्रस्ट कार्यकारी विश्वस्त दादा बारे, नगर पालिकेच्या नगराध्यक्ष विद्या भुषण कावसनकर, उप नगराध्यक्ष तुषार पाटील,मुख्याधिकारी डॉ पल्लवी अंभोरे यांनी प्रकाश योजना व इतर आवश्यक सुविधांची व्यवस्था केली होती. नाथांचे हे मंदिर पैठण या धार्मिक व ऐतिहासिक नगरीतील वारकरी परंपरेचे जतन करणारे महत्त्वाचे श्रद्धास्थान असून, विठ्ठलनामाच्या अखंड गजरात साजरा होणारा आषाढी उत्सव पैठणकरांचा श्रद्धा, परंपरा आणि सामाजिक ऐक्याचा प्रेरणादायी उत्सव ठरत आहे.दरम्यान, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुनील पाटील, पोलिस निरीक्षक महादेव गोमारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता..गावोगावचे भाविक घेतात आवर्जून नाथांचे दर्शन!अनेक दिंड्यांतील वारकऱ्यांना आषाढी एकादशीला श्रीक्षेत्र पंढरपूर येथे जाणे शक्य होत नसल्याने जिल्ह्यातील व पंचक्रोशीतील असंख्य भाविक पैठण येथे नाथ मंदिरात येऊन दर्शन घेतात. या निमित्ताने मंदिराला आकर्षक सजावट व विद्युत रोषणाई आणि नाथ समाधी गाभाऱ्यात फुलांची देखणी सजावट करण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.