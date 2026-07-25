मराठवाडा

Paithan News : आषाढी एकादशीला पैठणच्या संत एकनाथ महाराज समाधी मंदिरात लाखो भाविकांची गर्दी; भर पावसात घेतले दर्शन

आषाढी एकादशीनिमित्त पैठण येथील संत एकनाथ महाराज समाधी मंदिरात लाखो भाविकांनी भर पावसात दर्शन घेतले. गोदावरी स्नान, हरिनाम सप्ताह, टाळ-मृदुंगाचा गजर आणि अभंगांनी संपूर्ण परिसर भक्तिमय झाला.
Lakhs of devotees visit Sant Eknath Maharaj Samadhi Mandir in Paithan on Ashadhi Ekadashi 2026

Lakhs of devotees visit Sant Eknath Maharaj Samadhi Mandir in Paithan on Ashadhi Ekadashi 2026

Sakal

चंद्रकांत तारु
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पैठण : यंदाच्या आषाढी एकादशी उत्सवासाठी भक्तिभावाने भाविकांनी संत एकनाथ महाराज यांच्या चरणी भर पावसात माथा टेकवून आशिर्वाद घेतले. "पाऊस पडु दे, धनधान्य पिकु दे"अशी प्रार्थना नाथांच्या चरणी भाविकांनी केली.

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