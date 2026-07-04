Sant Gajanan Maharaj Palkhi: आषाढी वारीत संत गजानन महाराजांची पालखी परभणीत; ‘गण गण गणात बोते’च्या जयघोषात भक्तीमय वातावरण

पूर्णा : आषाढी एकादशी निमित्त पायी पंढरपूरकडे प्रस्थान केलेल्या शेगाव येथील संत गजानन महाराजांच्या पालखीचे परभणी जिल्ह्यात आगमन झाल्याने भक्तिमय वातावरण निर्माण झाले. पूर्णा तालुक्यातील झिरो फाटा येथे पालखीच्या स्वागतासाठी व दर्शनासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती..संत गजानन महाराजांच्या पालखीच्या आगमनाने झिरो फाटा परिसरात भक्ती, श्रद्धा आणि सेवाभावाचा अद्वितीय संगम अनुभवायला मिळाला. दर्शनासाठी झालेली अलोट गर्दी आणि भाविकांचा उत्साह हा आषाढी वारीच्या आध्यात्मिक परंपरेचे जिवंत दर्शन घडवणारा ठरला.."गण गण गणात बोते"च्या अखंड जयघोषात आणि टाळ-मृदुंगाच्या गजरात पालखीचे आगमन होताच परिसर भक्तिरसात न्हाऊन निघाला. भारती कॅंप येथे पालखीचा विसावा होता. यावेळी विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी, भाविक महिला, पुरुष, ज्येष्ठ नागरिक तसेच युवकांनी पालखीचे दर्शन घेऊन संत गजानन महाराजांच्या चरणी नतमस्तक होत आशीर्वाद घेतला. यावेळी वारकरी संप्रदायातील भाविक मोठ्या शिस्तीने दिंडीत सहभागी झाले होते. पालखी मार्गावर रांगोळी रेखाटण्यात आल्या होत्या. तर पालखीवर भाविक फुलांची उधळण करीत होते. विविध ठिकाणी भाविकांनी पिण्याच्या पाण्याची, चहा दुध फळांची व अल्पोपहाराची तसेच अन्य आवश्यक सुविधांची व्यवस्था केली होती. उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. समाधान पाटील, पोलिस निरीक्षक सचिन बेंद्रे यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता.."गजानन महाराज की जय", "गण गण गणात बोते" अशा जयघोषांनी परिसर दुमदुमून गेला. टाळ-मृदुंगाचा निनाद, वीणा-भजनाचा स्वर, वारकऱ्यांच्या मुखी अखंड नामस्मरण आणि भगव्या पताकांची डौलदार लय यामुळे संपूर्ण परिसर अध्यात्माच्या रंगात रंगून गेला. वातावरणात भक्ती, श्रद्धा, सेवा आणि उत्साहाचा अनोखा संगम अनुभवायला मिळाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.