Suresh Dhas : "अण्णा, आमच्या लग्नाचं बघा; नोकरी लागेपर्यंत मानधन द्या!"; महायुतीच्या प्रचारसभेत पदवीधर तरुणाची आमदार सुरेश धसांकडे भावनिक साद..!

बीड : "अनेक परीक्षा दिल्या, वयाची तिशी उलटली तरी हाताला नोकरी नाही. नोकरी नसल्याने लग्नही जमत नाही. त्यामुळे अण्णा, एकतर आमच्या लग्नाचं बघा, नाहीतर लग्न होईपर्यंत दरमहा मानधन द्या," अशी भावनिक साद आष्टी येथील प्रचारसभेत एका उच्चशिक्षित पदवीधर तरुणाने थेट व्यासपीठावरून आमदार सुरेश धस यांच्याकडे घातली. .महायुतीच्या प्रचारसभेत तरुणाने मांडलेली ही व्यथा सध्या राजकीय वर्तुळात आणि सोशल मीडियावर जोरदार चर्चेचा विषय ठरली आहे..Eknath Shinde : "शेतकऱ्यांच्या लेकींच्या लग्नाचा सर्व खर्च आमचा"; दसरा मेळाव्यातून एकनाथ शिंदेंची सर्वात मोठी घोषणा!.मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीचे अधिकृत उमेदवार आमदार सतीश चव्हाण यांच्या प्रचारार्थ आष्टी येथे जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेला भाजप आमदार सुरेश धस यांच्यासह महायुतीचे प्रमुख नेते व्यासपीठावर उपस्थित होते. .या सभेत बोलताना समीर शेख या पदवीधर तरुणाने ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगारांचे वास्तव परखड शब्दांत मांडले. समीर म्हणाला, "ग्रामीण भागात आज ३० ते ३५ वयोगटातील हजारो तरुण पदवीधर आहेत, ज्यांचे अद्याप लग्न झालेले नाही. त्यात मीदेखील आहे. ११८ परीक्षा देऊनही नोकरी मिळालेली नाही. घरचे म्हणतात दिवसभर कडक इस्त्रीचे कपडे घालून फिरतो, पण हातात काहीच काम नाही. त्यामुळे लाचार होऊन दिवसभर चहा-वडापाव वरती दिवस काढावा लागतो. आमची नेतेमंडळींना कळकळीची विनंती आहे की, एकतर आमच्या लग्नाचा मार्ग काढा, अन्यथा जोपर्यंत आमचे लग्न होत नाही आणि नोकरी लागत नाही, तोपर्यंत ३० वर्षांवरील पदवीधरांना दरमहा ५ हजार रुपये मानधन सुरू करा.".Space War : मोबाईलचे जाळे आणि जीपीएस होणार गुल? अवकाशातील वाढत्या संघर्षामुळे जगासमोर मोठे संकट!.या तरुणाने मांडलेल्या समस्येवर आमदार सुरेश धस यांनीही आपल्या खास शैलीत भाष्य केले. उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून ते थेट पदवीधरांच्या विविध मागण्यांपर्यंत सुरू असलेल्या घडामोडींचा उल्लेख करत धस यांनी, "पदवीधरांमध्ये धोरण नेमकं कोणाकडे चाललंय, की शेखसारखं थेट लग्नाकडे चाललंय?" अशी मिश्किल टिप्पणी त्यांनी केली. .या प्रचारसभेत समोर आलेली तरुणाची ही व्यथा केवळ एका समीर शेखची नसून, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या आणि नोकरीअभावी विवाह रखडलेल्या संपूर्ण मराठवाड्यातील हजारो पदवीधर तरुणांच्या मनातील खदखद असल्याचे उपस्थितांमधून बोलले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.