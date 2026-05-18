Beed News: अनेक वर्षांचे अनधिकृत ओटे अन् पायऱ्या जमीनदोस्त; अनधिकृत बांधकामे भुईसपाट; खाकीच्या पहाऱ्यात 'सार्वजनिक बांधकाम'चा हातोडा

आष्टी: अनेक वर्षांपासून रस्त्याच्या हद्दीत ठाण मांडून बसलेली अनधिकृत दुकाने, ओटे आणि पायऱ्या एका क्षणात भुईसपाट व्हायला सुरवात झाली. त्यामुळे तालुक्यातील दळणवळणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या आष्टी-पिंपरी-फत्तेवडगाव- नांदा या रस्त्याच्या रुंदीकरण आणि मजबुतीकरणाच्या कामाला आता खऱ्या अर्थाने गती मिळणार आहे. रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी अडथळा निर्माण करणारी अनेक वर्षांची अनधिकृत अतिक्रमणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कडक पोलिस बंदोबस्तात अखेर जमीनदोस्त केली आहेत..माउली मंदिर परिसरासह या संपूर्ण मार्गावर अनेकांनी अनधिकृत बांधकामे केली होती. यामुळे रस्ता अरुंद होऊन वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण होत होता, तसेच अपघातांचा धोकाही कमालीचा वाढला होता. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने कठोर पाऊल उचलत ही धडक कारवाई केली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता कृष्णा पानसंबळ आणि अभियंता धनंजय बादाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शुक्रवारी (ता. १५) ही अतिक्रमणे काढण्यात आली..यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी आष्टी तालुक्याचे पोलिस निरीक्षक शरद भुतेकर यांच्या नेतृत्वाखाली चोख पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. कारवाई पाहण्यासाठी यावेळी बघ्यांची मोठी गर्दी जमा झाली होती. हा रस्ता रुंद आणि दर्जेदार झाल्यावर यापुढील प्रवास अधिक सुरक्षित होणार असल्याने स्थानिक नागरिकांमधून या कारवाईचे मोठ्या प्रमाणावर स्वागत केले जात आहे..माउली मंदिर परिसराने घेतला मोकळा श्वासमाउली मंदिर परिसरासह या संपूर्ण मार्गावर अनेकांनी रस्त्याच्या हद्दीत अनधिकृत दुकाने, ओटे आणि पायऱ्या बांधल्या होत्या. ही सर्व अतिक्रमणे पोकलेन मशीनच्या साहाय्याने हटवण्यात आली असून, आता रस्ते विकासातील मुख्य अडथळा पूर्णपणे दूर झाला आहे..नागरिकांकडून कारवाईचे स्वागतआष्टी-पिंपरी-फत्तेवडगाव- नांदा हा मार्ग शेतकरी, विद्यार्थी, व्यापारी आणि प्रवाशांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा आहे. हे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचा प्रशासनाचा मानस असून, प्रवास जलद आणि सुलभ होणार असल्याने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.