Beed Water Shortage:आष्टी शहरासाठी १९ टँकरच्या खेपा; आष्टीकरांचे डोळे आकाशाकडे; १५ ते २० दिवसांनी मिळतंय पाणी

आष्टी: ऑगस्ट महिना अर्धा सरला तरी आकाशात काळ्याकुट्ट ढगांची दाटी नाही. एरवी पावसाच्या सरींनी चिंब भिजणाऱ्या आष्टी शहरावर यंदा मात्र भीषण पाणीटंचाईचे सावट घोंघावत आहे. वरुणराजाने पाठ फिरवल्याने आष्टीकरांचे डोळे आता आशेने केवळ आकाशाकडे लागले आहेत..घशाला कोरड पडलेल्या या शहराची तहान भागवण्यासाठी सध्या एकोणीस टँकर्सची धावपळ सुरू असून, दररोज चाळीस खेपांद्वारे नागरिकांना दिलासा देण्याचा संघर्ष सुरू आहे. गतवर्षी अतिवृष्टीचा सामना करणाऱ्या या तालुक्यात यंदा पाण्याचा थेंब अन् थेंब मौल्यवान झाला असून, नागरिकांना पाण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे..Chamoli Tunnel Collapse: अचानक स्फोटाचा आवाज, काही क्षणांत टनल बनली ‘मृत्यूचा सापळा’; 7 जणांचा मृत्यू, वाचलेल्यांनी सांगितला थरार .पाऊस लांबल्याचा सर्वाधिक फटका आष्टी शहराला बसला आहे. सध्या जुनी आष्टी भागाला नगरपंचायतीमार्फत चौदा टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. या माध्यमातून दररोज तीस खेपा होतात. तर, कासारी-मुर्शदपूर ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीत येणाऱ्या नवी आष्टी भागाला पाच टँकरद्वारे दररोज दहा खेपा करून पाणी पुरवले जाते..लघु आणि मध्यम प्रकल्प आता पोचले तळालासंपूर्ण आष्टी शहराला एकूण एकोणीस टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. मागील वर्षी तुडुंब भरलेले लघु आणि मध्यम प्रकल्प आता तळाला गेले आहेत.बोअरवेलच्या पाण्याची पातळीही झपाट्याने खालीआष्टी शहराची तहान भागवणारे ब्रह्मगाव, बेलगाव आणि रुटी इमनगाव हे तीनही तलाव पूर्णपणे कोरडेठाक पडले आहेत. पाऊस नसल्यामुळे विहिरी आणि बोअरवेलच्या पाण्याची पातळीही झपाट्याने खाली जात आहे. अनेक विहिरी आटल्या आहेत. येत्या काही दिवसांत दमदार पाऊस न झाल्यास ही पाणीटंचाई आणखी भयंकर रूप धारण करेल, अशी भीती निर्माण झाली आहे. त्याममुळे उपाय योजण्याची मागणी होत आहे..Chhatrapati Sambhajinagar Traffic Issue: पाइपलाइनच्या कामामुळे क्रांती चौक जाम; वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याने नागरिकांचे मोठे हाल .मेहेकरीचा मोठा आधारआष्टी तालुक्यातील बहुतांश जलप्रकल्प सध्या कोरडेठाक पडले आहेत. त्यामुळे शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी आष्टीतील सर्वात मोठा असलेल्या मेहेकरी प्रकल्पाचा आधार घ्यावा लागत आहे. आष्टी शहरापासून मेहेकरी प्रकल्पाचे अंतर तब्बल पन्नास किलोमीटर आहे. शहरासाठी सुरू असलेल्या टँकरच्या दररोजच्या चाळीस खेपा याच प्रकल्पातून अत्यंत कष्टाने भरून आणल्या जात आहेत..प्रतीक्षा कायमपावसाअभावी आष्टीकरांना पाणीटंचाईच्या तीव्र झळा सहन कराव्या लागत आहेत. सध्या जुनी आष्टी आणि नवी आष्टी या दोन्ही शहरांतील नागरिकांना पंधरा ते वीस दिवसांतून केवळ एकदाच पाणी मिळते. तेही फक्त तासभर पुरवले जात आहे. एकीकडे आटत चाललेल्या विहिरी आणि दुसरीकडे पंधरा ते वीस दिवसांनंतर होणारा पाणीपुरवठा, यामुळे पाणीटंचाई हा आष्टीतील सर्वांत गंभीर प्रश्न बनला आहे. स्थानिक प्रशासन आणि नागरिक दोघेही आता मोठ्या पावसाच्या प्रतीक्षेत आहेत. ऐन सणासुदीच्या काळात पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवत असल्याने महिलांची मोठी गैरसोय होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.