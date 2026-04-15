Beed news: असोला गावात तीन वर्षांपासून पाणीटंचाई; लेक-रबाळांचे हाल; दिवसभर उभं राहून फक्त चार घागरी पाणी, प्रशासन मौन

किल्ले धारूर: पहाटे डोळ्यावरची झोप उडण्याचे आमचे कारण वेगळेच आहे... काळजाचा ठोका चुकतो, तो फक्त एक घागर पाण्यासाठी! डोक्यावर रिकामी घागर घेऊन बोअरवेलवर रांगा लावायच्या आणि उन्हात तासन्तास उभं राहायचं, तेव्हा कुठं आमची बारी येते. पण नशिबी येते फक्त चार घागरी पाणी. एवढ्याशा पाण्यात संसाराचा गाडा ओढायचा कसा आणि लेकराबाळांची तहान भागवायची कशी? ही आर्त व्यथा आहे किल्लेधारूर तालुक्यातील असोला येथील त्रस्त महिलांची आणि गावकऱ्यांची..गावात ३ कोटींची योजना मंजूर झाली म्हणतात, पण आमच्या नळाला मात्र थेंबही येत नाही. आज चक्क ५ रुपयाला एक घागर पाणी विकत घेण्याची वेळ आमच्यावर आली आहे. सरकारनं कागदावर योजना तर आखल्या, पण आमच्या नशिबी मात्र हा पाण्याचा वनवासच लिहिला आहे, अशाही भावना पाण्यासाठी वणवण करणाऱ्या नागरिकांनी 'सकाळ'समोर व्यक्त केल्या..धारूर तालुका हा कायम दुष्काळी भाग म्हणून ओळखला जातो, पण असोला गावातील पाणीटंचाई ही मानवनिर्मित अधिक वाटू लागली आहे. राज्य शासनाच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत या गावासाठी आरणवाडी साठवण तलावावरून सुमारे ३ कोटी रुपयांची पाणी योजना मंजूर करण्यात आली होती..मात्र, स्थानिक राजकीय हस्तक्षेप, संबंधित कंत्राटदाराची दिरंगाई आणि तत्कालीन ग्रामसेवकांचे दुर्लक्ष यामुळे ही योजना गेल्या तीन वर्षांपासून अर्धवट स्थितीत धूळ खात पडली आहे. गावात सध्या दोन पाणी योजना कागदावर कार्यरत आहेत, तरीही प्रत्यक्ष पाण्यासाठी गावकऱ्यांना वणवण फिरावे लागत आहे. विहिरी आणि बोअरवेलने तळ गाठला असून, खासगी टँकरकडून चढ्या दराने पाणी विकत घेताना सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडत आहे..प्रशासनाचे मौन; गृहिणींची आर्त हाकगावचे प्रशासक म्हणून काम पाहणारे पाठक यांच्याशी या टंचाईबाबत 'सकाळ'ने संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांचे दोन्ही मोबाइल क्रमांक बंद मिळून आले. एकीकडे गाव तहानलेले असताना जबाबदार अधिकारी संपर्क क्षेत्राबाहेर असल्याने संताप व्यक्त होत आहे. स्वयंपाकासाठी सुद्धा पुरेसं पाणी मिळत नाही, बोअरवर दिवसभर थांबूनही काहीच हाती लागत नाही, अशी व्यथा गृहिणी आयोध्या चोले यांनी मांडली. तर सविता मोरे म्हणाल्या की, पाणी नसल्यामुळे रोजची कामे अडून राहिली आहेत, पाण्यासाठी दिवसभर भटकंती करावी लागते..सरपंचांची कबुली; टँकरचा भरवसागावातील विदारक परिस्थितीवर बोलताना सरपंच महादेव चोले यांनी सांगितले की, गावात दोन योजना आहेत, त्यापैकी आरणवाडीची नवीन योजना कंत्राटदाराच्या दिरंगाईमुळे रखडली आहे. तलावातील पाणीसाठा कमी झाल्याने जुनी योजनाही कुचकामी ठरत आहे. सध्याची तीव्र टंचाई पाहता प्रशासनाकडे टँकर सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला असून, लवकरच टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मात्र, प्रशासकीय यंत्रणा हलत नाही तोपर्यंत गावकऱ्यांचा हा संघर्ष सुरूच राहणार आहे..