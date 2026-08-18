मराठवाडा

Degloor Crime : अंध विद्यालयातील अल्पवयीन विद्यार्थिनीच्या मृत्यूप्रकरणी ॲट्रॉसिटी व पोक्सो अंतर्गत गुन्हा

अंध विद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीच्या मृत्यूप्रकरणी शाळेचे संस्थाचालक व कर्मचाऱ्याविरुद्ध देगलूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
POSCO Act Crime

POSCO Act Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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देगलूर - येथील अंध विद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीच्या मृत्यूप्रकरणी संबंधित शाळेचे संस्थाचालक व कर्मचाऱ्याविरुद्ध अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (ॲट्रॉसिटी) कायदा तसेच पोक्सो कायद्याअंतर्गत देगलूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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