Paithan Attack: रस्त्याच्या वादाने घेतले हिंसक वळण; मंत्री अतुल सावे यांच्या बंधू-पुतण्यावर हल्ला, दोघे गंभीर जखमी

बिडकीन (ता. पैठण) : नायगाव खंडेवाडी येथे रस्त्याचा वापर आणि बांधकामाच्या जुन्या वादातून मंत्री अतुल सावे यांचे मोठे बंधू व पुतण्यावर गुरुवारी जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात अजित मोरेश्वर सावे (वय ७०) आणि अमेय अजित सावे (वय ३५, दोघे रा. खडकेश्वर, छत्रपती संभाजीनगर) हे दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत..Kolhapur Politics: रविकिरण इंगवलेंनी आमदार क्षीरसागर यांच्यासह परिवाराची मागितली माफी, व्हिडीओ केला शेअर.पैठण तालुक्यातील नायगाव खंडेवाडी शिवारात अमेय सावे यांचा गेल्या दोन वर्षांपासून रेडीमिक्स काँक्रीटचा प्लांट आहे. या प्रकल्पाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या वापरावरून स्थानिक काही व्यक्तींसोबत गेल्या काही दिवसांपासून वाद सुरू होता. .गुरुवारी सकाळी सावे कुटुंबीय घटनास्थळी असताना दुसऱ्या गटाने रस्ता अडवून वाद घालण्यास सुरवात केली. बाचाबाचीचे पर्यवसान अचानक हाणामारीत झाले. त्यावेळी काहींनी लाठ्या-काठ्यांनी अजित सावे व अमेय सावे यांना मारहाण केली. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...या घटनेची माहिती मिळताच बिडकीन पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणली. या घटनेनंतर जखमींना तातडीने बिडकीन ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या प्रकरणात पोलिसांनी काही संशयितांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे. मात्र, रात्री उशिरापर्यंत अधिकृत गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.