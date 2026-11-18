किल्लेधारूर - किल्ले धारूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत ३१ भूखंड भाड्या पट्ट्याने देण्याकरता पणन संचालक पुणे यांच्याकडून मंजुरी दिल्यानंतर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वतीने या संदर्भात ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र पुढील प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती कार्यालयासमोर संचालक संदीप शिनगारे यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे..किल्ले धारूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वतीने कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रागनातील ३१ भूखंडाची रीतसर प्रक्रिया करून भाड्या पट्ट्याने कृषी पूरक व्यवसाय करण्यासाठी व्यापऱ्यांना देण्याकरिता पनन संचालक पुणे यांच्याकडून दि. ३१ सप्टेंबर २०२६ रोजी मान्यता मिळाली होती. त्यानंतर मिळालेल्या मंजुरीवर दि. ०५/११/२६ रोजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या सभेत मार्केट यार्डतील भूखंडाबाबत विचार विनिमय करून निर्णय घेण्याकरिता प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता..यामध्ये २८ भूखंडाची प्रति भूखंड १ लाख ५७ हजार १८६ रुपये तर दोन भूखंडाची प्रति भूखंड १ लाख ४ हजार ५२० रुपये तर एका भूखंडाची ८७ हजार शंभर रुपये किंमत ठरलेली होती. याप्रमाणे रीतसर लिलाव प्रक्रिया होऊन हे भूखंड भाडेपट्ट्याने देणे गरजेचे आहेत. मात्र कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे काही प्रमुख पदाधिकारी लिलावा प्रक्रियेमध्ये सावळा गोंधळ करून संबंधित भूखंड हडपण्याच्या तयारीत आहेत..असे झाले तर खरे गरजवंत कृषी पूरक व्यवसाय करणारे सर्वसामान्य व्यापारी यापासून वंचित राहू शकतात त्यामुळे होणारी लिलावा प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी. यासाठी दि. १७ नोव्हेंबर पासून आमरण उपोषण सुरू केले आहे. त्यामुळे संबंधित भूखंड हडपण्याच्या तयारीत असलेल्या काही प्रमुख कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचा अपेक्षा भंग होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.