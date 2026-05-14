Gangapur News : महसूलने जप्त केलेले 15 लाखांचे 2 जेसीबी तहसील कार्यालयातून लांबवले; 48 तासांनंतर गुन्हे दाखल

- राजेंद्र व्यासगंगापूर - शिवना नदीपात्रातून अवैध वाळू उपसा करणारी दोन जेसीबी आणि दोन मिनी हायवा महसूल पथकाने जप्त केली. मात्र जप्त केलेले दोन्ही जेसीबी तहसील कार्यालय व नदीपात्रातून पळवून नेल्याचा प्रकार उघड झाला. या प्रकरणी तब्बल 48 तासांनंतर गंगापूर पोलीस ठाण्यात दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल झाले..नेमकं काय घडलं?सोमवारी (ता. 11) पिंपळवाडी शिवारातील शिवना नदीपात्रातून वाळू चोरीची माहिती मिळाल्यावर तहसीलदार नवनाथ वघवाड, मंडळ अधिकारी मनीषा कोतकर, तलाठी गीता सरग, राजेश खरडकर यांनी छापा टाकला. दोन जेसीबीद्वारे वाळू उपसा करून दोन मिनी हायवामध्ये भरताना आढळले. छाप्यावेळी चालक-मालक पळून गेले.एक जेसीबी तांत्रिक बिघाडामुळे पोलीस पाटील नारायण चिंदे यांच्या ताब्यात दिला. उर्वरित तीन वाहने तहसील कार्यालयात आणली. मात्र सायंकाळी साडेसातला नदीपात्रातील जेसीबी गायब झाला. रात्री नऊ वाजता तहसील कार्यालयातून दुसरा जेसीबीही वाळू तस्करांनी पळवला..48 तासांनंतर कारवाईनायब तहसीलदार सचिन वाघमारे यांच्या तक्रारीवरून बुधवारी (ता. 13) रात्री साडेसातपासून गुन्हा नोंदणी सुरू झाली. गुरुवारी मध्यरात्री एक वाजता दोन गुन्हे नोंदवले. दोन्ही जेसीबीवर रामेश्वर पाटील व अविनाश माळवाले यांची नावे व मोबाईल नंबर आढळले. प्रत्येकी साडेसात लाख असे एकूण 15 लाखांचा ऐवज सरकारी ताब्यातून चोरल्याचा गुन्हा दाखल झाला आहे.पोलीस निरीक्षक कुमार सिंग राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली बिट जमादार अमित पाटील व मनोज घोडके तपास करीत आहेत.