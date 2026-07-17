Audul voter verification drive : आडूळ केंद्रात मतदार पडताळणीला वेग : १०,८०९ पैकी ३,०५४ फॉर्म ऑनलाइन, २९ जुलैपर्यंत सर्वांनी फॉर्म भरण्याचे आवाहन

मुनाफ मुमताज आजीज शेख,आडूळ : महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर-२०२६) मोहिमेंतर्गत आडूळ केंद्रातील मतदार पडताळणीचे काम वेगाने सुरू आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार २९ जुलै २०२६ पर्यंत सर्व पात्र मतदारांनी पडताळणी फॉर्म भरून बूथ लेव्हल अधिकारी (बीएलओ) यांच्याकडे जमा करणे आवश्यक आहे..आडूळ केंद्राअंतर्गत आडूळ, राजापूर, कडेठाण, ब्राम्हणगाव, आडूळ खुर्द, आडूळ तांडा व शिवगड तांडा या गावांतील बूथ क्रमांक १२१ ते १३० मधील एकूण १०,८०९ मतदारांची नोंद आहे. या विशेष मोहिमेअंतर्गत ३० जूनपासून घराघर जाऊन मतदार पडताळणीचे काम सुरू करण्यात आले आहे..या दहा मतदान केंद्रांमधील ७,८५० मतदारांना पडताळणी फॉर्मचे वाटप करण्यात आले असून, दहा बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांमार्फत आतापर्यंत ३,०५४ फॉर्म ऑनलाइन भरून अपलोड करण्यात आले आहेत. उर्वरित मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी बीएलओंकडून घरोघरी भेटी देऊन पडताळणी सुरू असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. निवडणूक आयोगाने प्रत्येक पात्र मतदाराने वेळेत पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. मुदत संपण्यापूर्वी सर्वांनी आवश्यक कागदपत्रांसह फॉर्म भरून द्यावा, जेणेकरून मतदार यादीतील नोंदी अचूक राहतील आणि भविष्यात कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही..फॉर्म भरला नाही तर काय होईल?◾मतदाराच्या नोंदीची पडताळणी प्रलंबित राहू शकते.◾आवश्यक माहिती किंवा कागदपत्रे सादर न केल्यास संबंधित नोंदीची निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार तपासणी केली जाऊ शकते.◾अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतरही पात्र नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रांसह फॉर्म ६ भरून नाव समाविष्ट करण्याची संधी उपलब्ध राहते.◾बीएलओ घरी आल्यास त्यांना सहकार्य करावे.पडताळणी फॉर्म वेळेत भरून जमा करावा.◾मतदार ओळखपत्र, आधार किंवा आयोगाने सांगितलेली आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत.◾मतदानाचा अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठी पडताळणी प्रक्रिया मुदतीत पूर्ण करावी.."आडूळ केंद्रातील बूथ क्रमांक १२१ ते १३० मधील मतदार पडताळणीचे काम प्रगतीपथावर आहे. हे काम अधिक वेगाने पूर्ण होण्यासाठी मतदारांनी घरी येणाऱ्या बीएलओंना सहकार्य करून आवश्यक माहिती व कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत."रामेश्वर भगत, सुपरवायझर, आडूळ केंद्र."पडताळणी फॉर्म भरण्याची मुदत संपण्यासाठी आता फार कमी दिवस शिल्लक आहेत. त्यामुळे बीएलओंनी घरोघरी जाऊन फॉर्म भरून घ्यावेत. तसेच मतदारांनीही वेळेत सहकार्य करावे, अन्यथा अनेकांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाण्याची भीती आहे."भाऊसाहेब पिवळ, उपसरपंच, आडूळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.