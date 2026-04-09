Hingoli News: मूल्यमापन परीक्षेचे १२ हजार पेपर खाक; औंढा नागनाथ पंचायत समितीत गट साधन केंद्राला शॉर्टसर्किटमुळे भीषण आग

शिरडशहापूर: औंढा नागनाथ पंचायत समितीच्या गट साधन केंद्राला शॉर्टसर्किटमुळे लागलेल्या आगीमध्ये संकलित मूल्यमापन चाचणीचे तब्बल १२ हजार पेपर जळून खाक झाले असून, बुधवारी (ता. ८) हा प्रकार घडला. .महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडे पेपरची मागणी शिक्षणाधिकारी असावरी काळे यांनी नोंदवली असून तत्काळ पेपर उपलब्ध होणार आहेत. विद्यार्थ्यांचे कुठलेही शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे..राज्यात राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडे सहावीच्या विद्यार्थ्यांची संकलित मूल्यमापन चाचणी घेतली जाणार आहे. भाषा, गणित व इंग्रजी विषयांची ही परीक्षा असून ता. ११, १५ व २२ एप्रिल रोजी होणार आहे. त्यासाठी शिक्षण विभागाकडे जिल्ह्यांचा पेपरचा पुरवठा करण्यात आला होता..पेपर हिंगोली जिल्हा स्तरावरून तालुका स्तरावर व तालुका स्तरावरून सात केंद्रांवर रवाना केले होते, तर उर्वरित सहा केंद्रांचे पेपर गट साधन केंद्रामध्ये पाठवण्यासाठी शिल्लक होते. सकाळी गट साधन केंद्रातून धूर निघत असल्याचे कर्मचाऱ्याच्या लक्षात आले. कर्मचारी पांडुरंग सूर्यवंशी यांनी हा प्रकार गटशिक्षणाधिकारी मोहम्मद तौफिक यांना कळविला..गटविकास अधिकारी गोपाल कल्हारे, गट शिक्षणाधिकारी तौफिक, विस्तार अधिकारी संजय मेथेकर यांनी तातडीने घटनास्थळी भेट देत पाहणी करून औंढा नागनाथ पोलिसांत कळविले. पोनि. जी.एस. राहिरे व उपनि. दत्ता कानगुले, वसीम पठाण, शेख इकबाल, रविकांत हरकाळ यांच्या पथकाने भेट देऊन पाहणी केली..ठरलेल्या दिवशीच होणार परीक्षाआगीमध्ये तब्बल १२००० पेपर जळून खाक झाले असल्याचे गटशिक्षणाधिकारी तौफिक यांनी सांगितले. शॉर्टसर्किट मुळे आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला. ही परीक्षा सुरळीत पार पडावी यासाठी परिषदेकडे पेपरची मागणी नोंदवली असून पेपर प्राप्त झाल्यावर ठरवून दिलेल्या तारखेला परीक्षा होणार असल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले. घटनास्थळी हिंगोलीहून शिक्षणाधिकारी संदीप सोनटक्के यांनी भेट देऊन पाहणी केली असता शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली असून कुठल्याही आर्थिक व्यवहाराचे कागदपत्र येथे नसल्यामुळे कोणत्याही प्रकारची शंका-कुशंका बाळगण्याचे कारण नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.