मराठवाडा

Aundha Nagnath Temple : औंढा नागनाथ मंदिर भाविकांसाठी महिनाभर बंद; नित्यपूजा मात्र सुरू राहणार

औंढा नागनाथ येथील आठवे ज्योतिर्लिंग श्री नागनाथ मंदिर दुरुस्तीच्या कामासाठी भाविकांसाठी महिनाभर बंद ठेवण्यात येणार आहे.
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सकाळ वृत्तसेवा
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परळी वैजनाथ - हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा नागनाथ येथील आठवे ज्योतिर्लिंग श्री नागनाथ मंदिर दुरुस्तीच्या कामासाठी भाविकांसाठी महिनाभर बंद ठेवण्यात येणार आहे. मंदिर संस्थानने २ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली आहे.

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