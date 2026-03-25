Hingoli News: परवाना आहे, मग पळता कशाला?; औंढा परिसरात सुसाट रेती वाहतूक, मुजोर वाहनचालकांना आवरणार कोण

येहळेगाव: औंढा नागनाथ तालुक्यातील रेती घाटांचा लिलाव झाल्यापासून तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर रेती उपसा आणि वाहतूक सुरू झाली आहे. मात्र, ही वाहतूक करणारे टिप्पर आणि हायवा चालक रस्त्यावरून अतिवेगाने वाहने चालवत असल्याने सामान्य नागरिक, शेतकरी आणि पादचाऱ्यांच्या जिवाचा घोर वाढला आहे. 'अधिकृत परवाना असतानाही ही वाहने एवढ्या वेगाने का पळवली जात आहेत?' असा संतप्त सवाल आता सर्वसामान्यांमधून विचारला जात आहे..पोटा ते गोळेगाव दरम्यानच्या कॅनॉल रोडवर सध्या शेकडो टिप्पर रात्रंदिवस धावत आहेत. हा रस्ता मुळात कच्चा आणि अरुंद आहे, जिथे दोन छोटी वाहने जाणेही कठीण होते. अशा परिस्थितीत अजस्र हायवा गाड्या सुसाट वेगाने धावत असल्याने रस्त्याच्या कडेला शेती असलेले शेतकरी अक्षरशः हवालदिल झाले आहेत..अनेक शेतकरी आपल्या पाल्यांना शेतात डबा घेऊन पाठवण्यास घाबरत आहेत. अपघाताच्या भीतीपोटी महिलांनी या रस्त्यावरून ये-जा करणे टाळले आहे. वाहन चालकांकडून विचारणा केल्यास सामान्य नागरिकांना दमदाटी केली जात असल्याचे प्रकारही समोर येत आहेत..वाहनांचा हैदोस, प्रशासनाचे दुर्लक्षकेवळ अंतर्गत रस्तेच नव्हे, तर औंढा बसस्थानक परिसर आणि महामार्गावरही या वाहनांचा हैदोस सुरूच आहे. दोन दिवसांपूर्वीच गोळेगाव येथील नागरिकांनी औंढा नागनाथ तहसीलदारांना या संदर्भात रीतसर निवेदन दिले होते. मात्र, तक्रार करूनही महसूल विभाग, पोलिस प्रशासन आणि आरटीओ यांच्याकडून कोणतीही ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे नागरिक संताप व्यक्त करत आहेत..'वेगवान' स्पर्धा अपघाताला निमंत्रणरेती वाहतुकीचे नियम धाब्यावर बसवून चाललेली ही 'वेगवान' स्पर्धा एखाद्या मोठ्या अपघाताला निमंत्रण देऊ शकते. परवाना असतानाही ही वाहने इतक्या वेगाने का पळवली जातात, याबाबत पोलिस आणि आरटीओ विभागाने केवळ महामार्गावरच नव्हे, तर रेती घाटांकडे जाणाऱ्या अंतर्गत रस्त्यांवरही गस्त घालून या मुजोर वाहनचालकांना आवर घालावा, अशी मागणी पोटा आणि गोळेगाव परिसरातील ग्रामस्थांनी केली आहे.