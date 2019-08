दुपार पर्यंत 567 पैकी,146 जणांनी केले मतदान

बारावाजेपर्यंत 567 पैकी,146 जणांनी केले मतदान औरंगाबाद: औरंगाबाद-जालना स्थानिक स्वराज संस्थेसाठी दोन्ही जिल्ह्यातील 17 मतदान केंद्रावर निवडणुक होत आहे.दुपारी बारा वाजेपर्यंत 657 मतदारांपैकी 146 जणांनी मतदानाचा हक्‍क बजावला. या निवडणुकीत भाजपचे 189 तर शिवसेनेचे 141, कॉंग्रेस-170,राष्ट्रवादी 80, एमआयएम 28, रिपाई बसपा 49 मतदार आहेत. सकाळी आठ वाजेपासून निवडणुकीस प्रारंभ झाला आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीकडून बाबूराव कुलकर्णी यांनी जालना येथील मतदान केंद्रावर सकाळी मतदानाचा हक्‍क बजावला. असे आहे पक्षीय बालाबल महायुती 330 कॉंग्रेस-आघाडी 250 एमआयएम,बसप अपक्ष 77 एकुण 657

