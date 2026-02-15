Beed News : बीडमध्ये ‘लेडी बाऊन्सर्स’ची एन्ट्री; बिल्डरभोवती महिला सुरक्षेची कडेकोट फौज! जमिनीच्या वादानंतर घेतला अनोखा निर्णय

बीड : जमिनीच्या वादातून पेटलेला संघर्ष आता थेट ‘हाय-प्रोफाइल’ सुरक्षेपर्यंत पोहोचला आहे. तहसील कार्यालयासमोर झालेल्या धक्कादायक मारहाणीच्या घटनेनंतर शहरातील एका बांधकाम व्यावसायिकाने स्वतःच्या सुरक्षेसाठी चक्क महिला बाऊन्सर्सची फौज उभी केली आहे. बीडमध्ये पहिल्यांदाच एखाद्या पुरुषाच्या सुरक्षेसाठी महिला बाऊन्सर्स तैनात झाल्याने शहरभर चर्चा रंगली आहे..बांधकाम व्यावसायिक सय्यद सनाउल्ला रजाउल्ला हे प्लॉट खरेदी-विक्री व्यवसायात कार्यरत आहेत. काही दिवसांपूर्वी एका जमिनीचा अधिकृत व्यवहार पूर्ण करून ते तहसील कार्यालयात कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी गेले होते.मात्र, याच व्यवहारावर आक्षेप घेत काही महिलांनी त्यांना भररस्त्यात गाठले. वाद चिघळला आणि पाहता पाहता त्याचे रूपांतर हाणामारीत झाले. तीन महिलांनी त्यांना मारहाण करत शिवीगाळ केल्याची घटना घडली. या प्रकाराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आणि जिल्हाभर खळबळ उडाली. एका बाजूला महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना चर्चेत असताना, दुसऱ्या बाजूला महिलांकडून झालेल्या हल्ल्यापासून संरक्षणासाठी महिला बाऊन्सर्स नेमण्याचा निर्णयऱ्यामुळे शहरात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. जमिनीच्या वादातून सुरू झालेली ही कहाणी आता ‘लेडी बाऊन्सर्स’च्या एंट्रीमुळे अधिकच गाजू लागली आहे..Latest Marathi News Update : दिवसभरात काय घडलं? देश विदेशातील घडामोडी वाचा एका क्लिकवर.धास्ती की निर्धार? ‘लेडी बाऊन्सर्स’ची नियुक्तीघटनेनंतर संभाव्य धोका टाळण्यासाठी सय्यद सनाउल्ला रजाउल्ला यांनी एक धाडसी आणि अनोखा निर्णय घेतला खासगी महिला बाऊन्सर्सची नेमणूक! पांढरा सदरा घातलेले व्यावसायिक आणि त्यांच्या आजूबाजूला काळ्या सफारी सूटमधील महिला सुरक्षा रक्षक… हे दृश्य सध्या बीडकरांसाठी चर्चेचा विषय ठरत आहे. सार्वजनिक ठिकाणी, बैठकीत आणि प्रवासादरम्यान या महिला बाऊन्सर्स त्यांच्यासोबत तैनात असतात..घर, कार्यालय आणि प्रत्येक हालचालीवर पहारासुरक्षा केवळ बाहेरपुरती मर्यादित नसून त्यांच्या घराभोवती आणि कार्यालयातही महिला सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात आल्या आहेत. जमिनीच्या व्यवहारातून निर्माण झालेला तणाव इतका वाढला आहे की, व्यावसायिकाला २४ तास सुरक्षेचे कवच उभे करावे लागले आहे..बीडमध्ये नवा ट्रेंड?बीड जिल्ह्यातील वाढत्या वादांच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकार ‘नवा ट्रेंड’ ठरणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सुरक्षेसाठी खासगी बाऊन्सर्स नेमण्याची पद्धत आता जिल्ह्यात वाढणार का, याबाबतही चर्चा रंगत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.