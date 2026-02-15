छत्रपती संभाजीनगर

Beed News : बीडमध्ये ‘लेडी बाऊन्सर्स’ची एन्ट्री; बिल्डरभोवती महिला सुरक्षेची कडेकोट फौज! जमिनीच्या वादानंतर घेतला अनोखा निर्णय

female bouncers Beed : बीडमध्ये जमिनीच्या वादातून सुरक्षेची चिंता वाढली असून, एक बांधकाम व्यावसायिकाने महिलांना बाऊन्सर्स म्हणून तैनात केल्यामुळे शहरभर चर्चा रंगली आहे. महिलांच्या हल्ल्यापासून संरक्षणासाठी बाऊन्सर्सची नेमणूक केली गेली आहे, आणि हा नवा ट्रेंड ठरण्याची शक्यता आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
बीड : जमिनीच्या वादातून पेटलेला संघर्ष आता थेट ‘हाय-प्रोफाइल’ सुरक्षेपर्यंत पोहोचला आहे. तहसील कार्यालयासमोर झालेल्या धक्कादायक मारहाणीच्या घटनेनंतर शहरातील एका बांधकाम व्यावसायिकाने स्वतःच्या सुरक्षेसाठी चक्क महिला बाऊन्सर्सची फौज उभी केली आहे. बीडमध्ये पहिल्यांदाच एखाद्या पुरुषाच्या सुरक्षेसाठी महिला बाऊन्सर्स तैनात झाल्याने शहरभर चर्चा रंगली आहे.

