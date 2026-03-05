छत्रपती संभाजीनगर

Kej Bus Accident : केज-कळंब रोडवर एसटी बसचा भीषण अपघात; चालक-वाहकासह १३ प्रवासी जखमी

MSRTC bus crash Latur region : केज-कळंब मार्गावरील चिंचोली पाटीजवळ पहाटे उभ्या ट्रकला एसटी बसने पाठीमागून भीषण धडक दिली; या अपघातात चालक-वाहकासह १३ प्रवासी गंभीर जखमी झाले असून जखमींवर अंबाजोगाई येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
दिलीप गंभिरे

कळंब : केज-कळंब मार्गावरील चिंचोली पाटीजवळ गुरुवार (ता.पाच ) पहाटे सहाच्या सुमारास राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसचा भीषण अपघात झाला. उभ्या असलेल्या ट्रकला एसटी बसने जोराची धडक दिल्याने चालक-वाहकासह १३ प्रवासी जखमी झाले असून परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

