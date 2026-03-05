Kej Bus Accident : केज-कळंब रोडवर एसटी बसचा भीषण अपघात; चालक-वाहकासह १३ प्रवासी जखमी

दिलीप गंभिरेकळंब : केज-कळंब मार्गावरील चिंचोली पाटीजवळ गुरुवार (ता.पाच ) पहाटे सहाच्या सुमारास राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसचा भीषण अपघात झाला. उभ्या असलेल्या ट्रकला एसटी बसने जोराची धडक दिल्याने चालक-वाहकासह १३ प्रवासी जखमी झाले असून परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार,एसटी महामंडळ ची बस क्रमांक एमएच 20 बी एल 2555 कोल्हापूर हुन कळंब -केजमार्गे माजलगाव कडे प्रवाशांना घेऊन जात होती.केज-कळंब मार्गावरील चिंचोली पाटीजवळ आज पहाटे सहाच्या सुमारास उभ्या ट्रकला एसटी बसने जोराची धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला. कोल्हापूरहून माजलगावच्या दिशेने जाणारी बस रस्ता ओलांडताना हॉटेल लालपरी जवळ उभ्या असलेल्या ट्रकला धडकली. या अपघातात बस चालक आनंद गायके आणि वाहक विष्णू तांबडे यांच्यासह अकरा प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिक जय जोगदंड आणि पोलीस हवालदार राजू वंजारे यांनी तात्काळ मदतीसाठी धाव घेतली. .Private Bus Accident : केवळ पाच मिनिटांत मारल्या पटापट उड्या; प्रवाशांनी सांगितली आपबीती.रुग्णवाहिका चालक सुमित तेलंग यांनी सर्व जखमींना तातडीने केज येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. जखमींमध्ये संजय खरात, चैतन खरात, भास्कर गायकवाड, आशा खरात, सचिन खरात, रोशनी खरात, भाग्यश्री गायकवाड, पायल गायकवाड, सुनिता खरात, सचिन सुरवसे आणि वैशाली राऊत यांचा समावेश आहे. प्राथमिक उपचारानंतर सर्व जखमींना पुढील उपचारासाठी अंबाजोगाई येथील स्वामी रामानंद तीर्थ रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे. पोलीस उपनिरीक्षक राकेश बनसोडे यांनी अपघातस्थळाची पाहणी केली असून पोलीस पुढील तपास करत आहेत..चालक-वाहकही जखमीया अपघातात बसचालक आणि वाहक यांच्यासह १३ प्रवासी जखमी झाले. काहींना किरकोळ दुखापत झाली असली तरी काही प्रवाशांना गंभीर मार लागल्याची माहिती समोर येत आहे. जखमींना तात्काळ केज येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी हलविण्यात आले.अपघातामुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून रस्ते सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पहाटेच्या वेळेस जड वाहनांनी रस्त्यावर उभे राहताना योग्य खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी पहाटेची वेळ,चालकांना रस्त्याच्या कडेला उभी केलेल्या वाहणाचा अंदाज न येणे किंवा ट्रक योग्य इशारा न देता उभा असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला असून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.