Paithan Accident News : भरधाव टेम्पोची दुचाकीला धडक; पोलिस भरतीची तयारी करणाऱ्या तरुणाचा मृत्यू

आडूळ : भरधाव टेम्पोच्या धडकेत दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवारी (ता.२०) रोजी दुपारी चार वाजेच्या सुमारास अब्दुल्लापूर तांडा (ता. पैठण) येथे घडली.या अपघाता विषयी पाचोड पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार विशाल गणेश राठोड वय २५ वर्षे, राहणार अब्दुलापूर तांडा (ता. पैठण ) हा तरूण त्यांच्या शेतातुन दुचाकी क्रमांक एम एच २० एच एल ३२५० ने घरी येत होता नेमके त्याच वेळी आडूळ कडून बालानगरकडे भरधाव वेगाने जाणारा टेम्पो क्रमांक एम एच २० ई जी ९३८३ ने त्याच्या दुचाकीला जोराची धडक दिली यात तो गंभीर जखमी झाला होता. .घटना तांडयाजवळच घडल्याने येथील नागरीकांनी विशाल राठोड यास उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयात नेले मात्र येथील डॉक्टरांनी त्यांना तपासून मयत घोषित केले..Pachod Crime : चोरट्यांच्या मारहाणीत पती-पत्नी गंभीर जखमी; रोख व दागिन्यासह दुचाकी लंपास.घटनेची माहिती मिळताच पाचोड पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरिक्षक महादेव नाईकवाडे, कोकणी जाधव, रणजितसिंग दुलत, राम राठोड यांनी घटनास्थळी धाव घेवून वाहतुक सुरळीत केली. या अपघाताची नोंद पाचोड पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली रणजितसिंग दुल्हत करीत आहे..विशाल हा गेल्या काही वर्षांपासून पोलिस भर्तीसाठी पर्यंत्न करीत होता. तो आई वडीलांना एकुलता एक मुलगा होता. तो अविवाहित असुन त्याला तिन बहिणी आहे. सदरील घटनेची माहिती कळाल्यानंतर तांडयासह आडूळ परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..