छत्रपती संभाजीनगर

Paithan Accident News : भरधाव टेम्पोची दुचाकीला धडक; पोलिस भरतीची तयारी करणाऱ्या तरुणाचा मृत्यू

road accident news : पैठण तालुक्यातील अब्दुल्लापूर तांडा येथे भरधाव टेम्पोच्या धडकेत दुचाकीस्वार विशाल राठोड (वय २५) यांचा मृत्यू झाला. शेतीवरून घरी येताना हा अपघात झाला. पोलिस भरतीची तयारी करणाऱ्या विशालच्या मृत्यूमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
sakal

मुनाफ शेख
Updated on

आडूळ : भरधाव टेम्पोच्या धडकेत दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवारी (ता.२०) रोजी दुपारी चार वाजेच्या सुमारास अब्दुल्लापूर तांडा (ता. पैठण) येथे घडली.

या अपघाता विषयी पाचोड पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार विशाल गणेश राठोड वय २५ वर्षे, राहणार अब्दुलापूर तांडा (ता. पैठण ) हा तरूण त्यांच्या शेतातुन दुचाकी क्रमांक एम एच २० एच एल ३२५० ने घरी येत होता नेमके त्याच वेळी आडूळ कडून बालानगरकडे भरधाव वेगाने जाणारा टेम्पो क्रमांक एम एच २० ई जी ९३८३ ने त्याच्या दुचाकीला जोराची धडक दिली यात तो गंभीर जखमी झाला होता.

