Prajakta Gaikwad : येसूबाईंनी घेतलं कुलदैवताचं दर्शन! प्राजक्ता गायकवाड लग्नानंतर थेट येडेश्वरी देवीच्या चरणी; देवीकडं मागितलं 'हे' मागणं

येरमाळा : मराठी दूरचित्रवाणी क्षेत्रातील लोकप्रिय अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड आणि त्यांचे पती शंभूराजे गटकळ या नवदांपत्याने आज शुक्रवारी (ता. २०) धाराशिव जिल्ह्यातील येडेश्वरी देवी मंदिर येथे जाऊन (Marathi Actress Prajakta Gaikwad Visits Yedeshwari Devi Temple) देवीचे दर्शन घेतले..'स्वराज्यरक्षक संभाजी' या मालिकेत महाराणी येसूबाईंची प्रभावी भूमिका साकारून घराघरात पोहोचलेल्या प्राजक्ता गायकवाड यांचा विवाह २ डिसेंबर रोजी पारंपरिक वैदिक पद्धतीने पार पडला. विवाहानंतर कुलदैवताचे दर्शन घेण्याची परंपरा जपत त्यांनी पतीसमवेत येडेश्वरी देवीच्या चरणी नतमस्तक होत सुखी आणि समृद्ध वैवाहिक जीवनासाठी प्रार्थना केली..मंदिर देवस्थान ट्रस्टतर्फे या नवदांपत्याचा सत्कार करण्यात आला. मंदिराचे पुजारी राहुल बेदरे व परशुराम बेदरे यांनी देवीची प्रतिमा, पुष्पगुच्छ व श्रीफळ देऊन त्यांचे स्वागत केले. यावेळी प्राजक्ता यांच्या मातोश्री व भाऊ उपस्थित होते. मंदिर परिसरात उपस्थित भाविकांनीही नवदांपत्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला..Suvarnadurg Ropeway Project Approved : कोकणचा होणार कायापालट! सुवर्णदुर्ग ते गोवा किल्ला आता 'रोपवे'ने गाठता येणार; महाराष्ट्रातील 11 किल्ल्यांचेही रूप पालटणार.'स्वराज्यरक्षक संभाजी' मालिकेतील येसूबाईंच्या भूमिकेमुळे प्राजक्ता गायकवाड यांना विशेष लोकप्रियता मिळाली आहे. त्यांच्या दमदार अभिनयाचे प्रेक्षकांकडून नेहमीच कौतुक झाले आहे. विवाहानंतर श्रद्धा आणि संस्कारांचा मान राखत घेतलेले येडेश्वरी देवीचे दर्शन हे त्यांच्या नव्या आयुष्याची भक्तिभावाने झालेली सुरुवात मानली जात आहे..