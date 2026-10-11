आई राजा उदो .. उदो ... च्या

उमरग्यात आठ ठिकाणी आदिशक्तीचा जागर
कुंभारवाड्यातील मंदिरात घटस्थापना; धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल
-----
उमरगा, ता. ११ (बातमीदार) : शारदीय नवरात्रोत्सवाला रविवारी (ता. ११) प्रारंभ झाला. शहरातील आठ ठिकाणच्या मंदिरांत धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. कुंभारवाडा येथील श्रीक्षेत्र परमेश्वरी तुळजाभवानी मंदिरातही नवरात्रोत्सवाला सुरवात झाली.
कुंभारवाडा येथील परमेश्वरी तुळजाभवानी मंदिरात पुरातन काळापासून देवीचे अस्तित्व असल्याचे पूर्वज सांगतात. १९७६ मध्ये पुजारी तुकाराम कुंभार यांनी भक्तांच्या सहकार्याने घरात देवीची आराधना सुरू केली. कालांतराने घरासमोर मंडप उभारून देवीची मूर्ती स्थापित करण्यात आली. दिवंगत करबसप्पा कुंभार, उद्योजक लक्ष्मणराव मोरे, शकुंतला मोरे आणि दिवंगत अशोकराव शिंदे आदींच्या मदतीने मंदिर उभारण्यात आले. तीन जून १९८२ रोजी मंदिरात देवीच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली.
४४ वर्षांपासून दर पौर्णिमेला येथे आराधी मेळा भरतो. नवरात्रोत्सवात विविध सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. यंदा रविवारी पहाटे उद्योजक मनेष माणिकवार यांच्या हस्ते देवीची महापूजा झाली. त्यानंतर पालखी काढण्यात आली. देवा जाधव यांच्या हस्ते शिखरपूजा, पवन शिंदे यांच्या हस्ते तलवारपूजा, तर उपविभागीय अधिकारी दत्तू शेवाळे यांच्या हस्ते घटस्थापना करण्यात आली. महाद्वार पूजेचा उल्लेख मूळ मजकुरात आहे; मात्र पूजाविधी करणाऱ्याचे नाव नमूद नाही.
उत्सवकाळात दररोज आराधी मेळा, महिला भजनी मंडळाचे कार्यक्रम, परशुराम पाळणा, सरस्वती स्थापना, कुमकुम अर्चन आणि टिपऱ्या आदी कार्यक्रम होणार आहेत. देवी मंदिर ट्रस्टच्या अध्यक्षा शकुंतला मोरे, उत्सव समितीचे अध्यक्ष किशोर शिंदे, उपाध्यक्ष लक्ष्मण शिंदे, सचिव गजानन पाटील, अविनाश जोशी, खजिनदार कृष्णा कुंभार यांच्यासह समितीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उत्सवाच्या यशस्वितेसाठी पुढाकार घेत आहेत.
-----
शहरातील मंदिरांत घटस्थापना
उमरगा शहरातील गोंधळीवाडा येथील श्रीक्षेत्र रेणुकादेवी मंदिरात अध्यक्ष अरुण ईगवे आणि संध्या ईगवे यांच्या हस्ते घटस्थापना करण्यात आली. यावेळी मंदिराचे सचिव संजय चव्हाण, उपाध्यक्ष अविनाश साळुंके, सल्लागार रामलिंग घोगरे व भाविक उपस्थित होते. कोळीवाडा येथील मंदिरात उद्योजक रवींद्र चिंचोळे यांच्या हस्ते घटस्थापना झाली. यावेळी मंदिराचे अध्यक्ष प्रवीण मोरे, नागू बमचंडे, गोटू भोसले, सल्लागार राजू सगर, सिद्रामप्पा चिंचोळे, राज काबरा, विठ्ठल शिंदे आणि पुजारी ईश्वर कावाले उपस्थित होते. चिंचोळे गल्लीतील पप्पू स्वामी यांच्या घरी, बालाजीनगर येथील प्रकाश इंगळे यांच्या घरी तसेच रामनगर येथे राम बोधे यांनी घटस्थापना केली. राम बोधे यांच्या घरी गेल्या ५७ वर्षांपासून नवरात्रोत्सवाची परंपरा जपली जात आहे. विष्णुपुरी येथील श्री दुर्गाभवानी मंदिरात बालाजी पाटील व त्यांच्या पत्नी तसेच शिवय्या स्वामी व त्यांच्या पत्नी यांच्या हस्ते घटस्थापना करण्यात आली. ट्रस्टच्या अध्यक्षा व पुजारी माया पाटील आणि सरिता पाटील यांनी पौरोहित्य केले. यावेळी ट्रस्टचे पदाधिकारी अजित पाटील, संकेत कुलकर्णी, कुमार तळीखडे आदी उपस्थित होते.