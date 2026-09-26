Adul Ganesh Mandal: डिजेचा खर्च टाळून गणेश मंडळाची शाळेला ५० हजारांची मदत

आडूळ, : सार्वजनिक गणेशोत्सव म्हटले की डिजे, ब्रॉड बँड आणि इतर भपकेबाज उपक्रमांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्याची परंपरा अनेक ठिकाणी दिसून येते. मात्र, आडूळ येथील हनुमाननगर सार्वजनिक गणेश मंडळाने याला फाटा देत सामाजिक बांधिलकीचा आदर्श घालून दिला आहे. डिजेचा खर्च टाळून पारंपरिक पद्धतीने गणेश विसर्जन केल्यानंतर वाचलेली ५० हजार रुपयांची रक्कम शाळेच्या शैक्षणिक सुविधेसाठी देत मंडळाने गणेशोत्सवातून समाजोपयोगी संदेश दिला.हनुमाननगर सार्वजनिक गणेश मंडळातर्फे शुक्रवारी (ता. २६) श्री गणरायाचे पारंपरिक पद्धतीने विसर्जन करण्यात आले. यावेळी डिजे व इतर अनावश्यक खर्च टाळून बचत झालेल्या रकमेतून एकतुनी केंद्रांतर्गत दत्तनगर येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेस डिजिटल पॅनल खरेदी करण्यासाठी ५० हजार रुपयांचा धनादेश शाळेचे मुख्याध्यापक इनुस चौधरी यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला. .गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून केवळ धार्मिक उत्सव न साजरा करता विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी हातभार लावण्याचा मंडळाचा निर्णय परिसरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. डिजिटल पॅनलमुळे विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अध्यापनाची सुविधा मिळण्यास मदत होणार आहे. ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये डिजिटल शिक्षणाच्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी अशा उपक्रमांची गरज असल्याचे यानिमित्ताने अधोरेखित झाले..‘उत्सवाचा आनंद समाजाच्या उपयोगी यावा’ या भावनेतून मंडळाने घेतलेल्या निर्णयाचे परिसरातील नागरिकांकडून कौतुक होत आहे. गणेशोत्सवातील अनावश्यक खर्चाला फाटा देऊन तोच पैसा शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण किंवा इतर सामाजिक उपक्रमांसाठी वापरल्यास उत्सवाला अधिक विधायक स्वरूप प्राप्त होऊ शकते, असा संदेश या उपक्रमातून मिळाला. हनुमाननगर गणेश मंडळाचा आदर्श इतर सार्वजनिक गणेश मंडळांनीही घ्यावा आणि आपल्या परिसरातील गरजू व सुविधांअभावी असलेल्या शाळांना मदतीचा हात देऊन विद्यार्थ्यांना आधुनिक शैक्षणिक प्रवाहात आणण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.