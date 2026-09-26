छत्रपती संभाजीनगर

Adul Ganesh Mandal: डिजेचा खर्च टाळून गणेश मंडळाची शाळेला ५० हजारांची मदत

Adul Ganesh Mandal Avoids DJ Expenses: आडूळ येथील हनुमाननगर सार्वजनिक गणेश मंडळाचा आदर्श उपक्रम; दत्तनगरच्या शाळेला डिजिटल पॅनलसाठी धनादेश
Adul Ganesh Mandal Avoids DJ Expenses

Adul Ganesh Mandal Avoids DJ Expenses

esakal

मुनाफ शेख
Updated on

आडूळ, : सार्वजनिक गणेशोत्सव म्हटले की डिजे, ब्रॉड बँड आणि इतर भपकेबाज उपक्रमांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्याची परंपरा अनेक ठिकाणी दिसून येते. मात्र, आडूळ येथील हनुमाननगर सार्वजनिक गणेश मंडळाने याला फाटा देत सामाजिक बांधिलकीचा आदर्श घालून दिला आहे. डिजेचा खर्च टाळून पारंपरिक पद्धतीने गणेश विसर्जन केल्यानंतर वाचलेली ५० हजार रुपयांची रक्कम शाळेच्या शैक्षणिक सुविधेसाठी देत मंडळाने गणेशोत्सवातून समाजोपयोगी संदेश दिला

Loading content, please wait...
school
ZP School
Ganesh Visarajan
Ganesh mandal coordination
Ganesh visarjan traditions
Marathi News Esakal
www.esakal.com