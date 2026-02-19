Sakal Book Festival : खरा आनंद पुस्तक वाचनातूनच, मान्यवरांचे मत; सकाळ पुस्तक महोत्सवाचे शानदार उद्घाटन

अहिल्यानगर : सकाळ पुस्तक महोत्सवाच्या माध्यमातून अहिल्यानगरकरांना एक पर्वणी उपलब्ध झाली आहे. संस्कारक्षम पिढी घडण्यासाठी पुस्तक महोत्सवासारखे उपक्रम कौतुकस्पद आहेत. आज सोशल मीडियाचा प्रभाव कितीही वाढू द्या, खरा आनंद पुस्तक वाचनातूनच मिळतो, असे मत सकाळ पुस्तक महोत्सवाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात सर्वच मान्यवरांनी व्यक्त केले. सकाळ माध्यम समूह आणि अहिल्यानगर महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने सावेडीतील जॉगिंग ट्रॅक मैदानावर गुरुवारी (ता. १९) सकाळ पुस्तक महोत्सवाचे मान्यवरांच्या हस्ते शानदार उद्घाटन झाले. आमदार संग्राम जगताप, महापौर ज्योती गाडे, आदर्शगाव समितीचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार, जिल्हा पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, महापालिकेचे आयुक्त यशवंत डांगे, नगरसेविका वर्षा सानप, नगरसेवक सुरेश बनसोडे, संपादक संभाजी पाटील, सहसंपादक प्रकाश पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. सूत्रसंचालन अमोल बागूल यांनी केले. .पुस्तकातून समाधान - संग्राम जगतापसंग्राम जगताप म्हणाले, की सकाळ पुस्तक महोत्सवाला गतवर्षी भरभरून प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे त्यांनी नगरकरांसाठी पुन्हा एकदा ही पर्वणी आणली आहे. यामध्ये त्यांनी सातत्य ठेवावे. नगरमध्ये वाचकवर्ग मोठा आहे. सोशल मीडिया कितीही येऊ द्या. आम्हाला दैनिक वाचल्याशिवाय समाधान मिळत नाही. सोशल मीडिया कितीही येऊ द्या. वाचनाला पुस्तक एकमेव पर्याय आहे. अलीकडे ई-लर्निंग आले. मात्र, वर्गातील शिक्षणच प्रभावशाली आहे. त्याचे अनन्यसाधारण महत्व आहे. पुस्तकाने संस्कारक्षम पिढी घडते. वैचारिक पिढी घडवण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे. पुढच्या पिढीसाठी सकाळने हाती घेतलेला उपक्रम नक्कीच कौतुकास्पद आहे. आज आपण छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती साजरी करत आहोत. महाराजांची पहिल्यांदा महात्मा फुले यांनी जयंती साजरी केली. त्यांनी समाजप्रबोधन केले. आज बालगोपाळांनी टाळ वाजवत स्वागत केले. वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्राची परंपरा आहे. नवीन पिढी पुस्तक महोत्सवासाठी आणण्यात सकाळची भूमिका कौतुकास्पद आहे..Sambhajinagar Book Festival : शेतकरी आजोबा रमले महोत्सवात; दीडशे किलोमीटरवरून आले, स्वतःसोबत नातवासाठीही घेतली पुस्तके.जे हातात पडेल ते वाचावे : सोमनाथ घार्गेजिल्हा पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे म्हणाले, की आपण वाचावे काय, जे हातात पडेल ते वाचावे. पुस्तकांचा ठेवा अनमोल आहे. आपण सोशल मीडिया वापरतो. तासनतास सोशल मीडिया पाहतो, पण पोट भरत नाही. त्याची रचनाच तशी केली आहे. वाचनाने मात्र पोट भरते. वाचनाने आपले पाय जमिनीवर राहतात. समाजाला दिशा देण्यासाठी वाचनाशिवाय पर्याय नाही. आपण पुस्तके विकत घ्या. आपला जो मित्र पुस्तक वाचत नाही, त्याला पुस्तक भेट द्या. त्याने नाही वाचले तर घरातील एखादा सदस्य पुस्तक वाचेल. सकाळने सुरु केलेला उपक्रम नक्कीच कौतुकास्पद आहे. हा उपक्रम असाच सुरू ठेवावा.सकाळचा उपक्रम प्रेरणादायी - महापौर ज्योती गाडेज्योती गाडे म्हणाल्या, की सकाळने सुरु केलेला उपक्रम कौतुकास्पद आहे. हा महोत्सव कायमस्वरूपी सुरू ठेवावा. आज अनेक आई-वडील आपल्या मुलांसह इथे आले आहेत. यातून पुढच्या पिढीला वाचनाची सवय लागत आहे. वाचनाने मेंदूची कार्यक्षमता वाढते. त्यासाठी वाचनाशिवाय पर्याय नाही..वाचनाने पिढी समृध्द - पोपटराव पवारपोपटराव पवार म्हणाले, की सकाळने सुरू केलेल्या पुस्तक महोत्सवाचे हे दुसरे वर्ष आहे. गेल्या वर्षीही आम्ही भेट देऊन खरेदी केली होती. संस्कारक्षम आणि विचारांची पिढी घडण्यासाठी असे उपक्रम गरजेचे आहेत.सकाळ आणि अहिल्यानगर महानगरपालिकेने वाचनाची सवय अधिक वृध्दींगत होण्यासाठी पुस्तक महोत्सव आयोजित केला आहे. चार दिवसांमध्ये आपण महोत्सवाला भेट देऊन खरेदी करावी. असे उपक्रम पुढील पिढीसाठी प्रेरणादायी आहे.-यशवंत डांगे, आयुक्त, अहिल्यानगर मनपा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.