‘एआय फॉर ऑल’ विशेष प्रशिक्षण

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर आता शिक्षण, संशोधन, शेती, व्यवसाय आणि विविध शासकीय व सामाजिक क्षेत्रांत वाढत आहे. दैनंदिन कामे अधिक सोपी, जलद आणि परिणामकारक करण्यासाठी एआय टूल्सचा उपयोग कसा करावा, याची माहिती देणारे ‘एआय फॉर ऑल’ हे विशेष प्रशिक्षण १८ ऑक्टोबरला आयोजित केले आहे. यात एआयची कार्यपद्धती, त्याचा प्रभावी वापर आणि विविध क्षेत्रांतील उपयुक्तता यांविषयी मार्गदर्शन केले जाईल.
एआय टूल्सना योग्य प्रश्न विचारणे आणि अपेक्षित परिणाम मिळवण्यासाठी प्रभावी प्रॉम्प्टिंग टेक्निक वापरणे, हे या प्रशिक्षणातील महत्त्वाचे विषय असतील. विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी उपयुक्त एआय टूल्स, तसेच शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थांमधील कर्मचारी आणि विविध व्यावसायिकांना दैनंदिन कामकाजात एआयचा उपयोग कसा करता येईल, याची माहिती दिली जाईल. कृषी व्यवसाय आणि इतर उद्योगांमध्ये एआयच्या माध्यमातून कामाचे नियोजन, माहितीचे विश्लेषण आणि उत्पादकता वाढवण्याच्या शक्यताही समजावून सांगितल्या जातील.
संशोधनासाठी माहिती संकलन व विश्लेषण, सल्लागार सेवांमध्ये एआयचा वापर आणि विविध कामांसाठी योग्य टूल्सची निवड यांवरही भर दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर एआय वापरताना माहितीची पडताळणी, गोपनीयता, नैतिकता आणि जबाबदारी यांचे महत्त्व स्पष्ट केले जाईल. एआयची मूलभूत ओळख करून घेण्यापासून ते प्रत्यक्ष कामात त्याचा उपयोग करण्यापर्यंत मार्गदर्शन मिळणार असल्याने विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, संशोधक, सल्लागार, शेतकरी आणि उद्योजकांसाठी हे प्रशिक्षण उपयुक्त ठरू शकते.
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ठिकाण : सकाळ कार्यालय, प्लॉट नं. ७, एन-१, सिडको टाऊन सेंटर, जालना रोड, छत्रपती संभाजीनगर.
कार्यशाळा सशुल्क असून अधिक माहिती व नाव नोंदणीसाठी संपर्क : ८४८४८११५४४
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