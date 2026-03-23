Beed News: एआयचा तिसरा डोळा देणार वाहतुकीला शिस्त; चार प्रमुख चौकांत आधुनिक यंत्रणा; ​६४ लाखांचा निधी

बीड: शहरातील रस्त्यांना गेल्या अनेक वर्षांपासून लागलेले वाहतूक कोंडीचे ग्रहण आता सुटण्याची चिन्हे आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या ६४ लाख रुपयांच्या विशेष निधीतून शहरातील चार प्रमुख चौकांमध्ये अत्याधुनिक एआय तंत्रज्ञानावर आधारित सिग्नल यंत्रणा बसवण्याच्या कामाला शनिवारी (ता. २१) सायंकाळपासून प्रत्यक्ष सुरवात झाली. या स्मार्ट बदलामुळे केवळ वाहतूक समस्याच सुटणार नाही, तर बेशिस्त वाहनधारकांना डिजिटल चाप बसणार आहे..या नवीन यंत्रणेचे सर्वांत मोठे आकर्षण म्हणजे तिची दृश्यमानता. केवळ छोटे सिग्नल दिवे न लागता, संपूर्ण पोलच लाल, पिवळा आणि हिरवा अशा रंगात उजळून निघणार आहे. यामुळे दुरूनच चालकांना सिग्नलची स्थिती स्पष्ट दिसेल. एका चौकासाठी सुमारे १६ लाख रुपये खर्च करून ही यंत्रणा उभारली जात असून, रस्ते सुरक्षा सप्ताहाच्या निमित्ताने बीडला ही हायटेक भेट मिळाली आहे..या सिग्नलचे वैशिष्ट्य म्हणजे याचे स्मार्ट टाइम मॅनेजमेंट ज्या बाजूला वाहनांची रांग मोठी असेल, तिथे हे एआय तंत्रज्ञान आपोआप हिरव्या दिव्याचा वेळ वाढवेल. यामुळे विनाकारण सिग्नलवर ताटकळत उभे राहण्याची कटकट संपणार आहे. जिल्हा पोलिस अधीक्षक नवनीत काँवत आणि जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हे बीड मॉडेल आता आकारास येत आहे..जुन्या अनुभवातून धडा घेणार का?यापूर्वीही शहरात लाखो रुपये खर्चून सिग्नल बसवण्यात आले होते. मात्र, देखभाल-दुरुस्तीअभावी ते केवळ गंजलेले खांब उरले होते. आता बसवले जाणारे ६४ लाखांचे हे हायटेक सिग्नल तरी टिकणार का? असा प्रश्न सामान्य नागरिक विचारत आहेत.."शहरातील वाढती वाहनसंख्या आणि अरुंद रस्त्यांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी ही एआय आधारित सिग्नल यंत्रणा अत्यंत प्रभावी ठरेल. केवळ सिग्नल बसवून आम्ही थांबणार नाही, तर हे सर्व सिग्नल सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या तिसऱ्या डोळ्याशी जोडलेले असतील. यामुळे सिग्नल तोडणाऱ्या आणि विनाकारण अडथळा निर्माण करणाऱ्या वाहनधारकांवर थेट ई-चालानद्वारे कारवाई केली जाईल. तंत्रज्ञानाच्या या वापरामुळे मानवी हस्तक्षेपाशिवाय पारदर्शकपणे वाहतुकीला शिस्त लागेल. नागरिकांनीही या नवीन बदलाला सहकार्य करून वाहतुकीचे नियम पाळावेत."- एपीआय सुभाष सानप, वाहतूक शाखा प्रमुख, बीड."शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी ६४ लाख रुपये खर्च करून ही अत्याधुनिक एआय सिग्नल यंत्रणा उभी केली जात आहे. केवळ सिग्नल बसवणे हा आमचा उद्देश नसून, प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षित प्रवास मिळावा, ही आमची प्राथमिकता आहे. वाहतूक कोंडी फुटेल आणि वाहनांना शिस्त लागेल. नागरिकांनी शिस्त पाळणे आता अनिवार्य आहे."- शैलेश फडसे, मुख्याधिकारी, नगर परिषद, बीड.या चार चौकांत सिग्नल१) अण्णाभाऊ साठे चौक२) छत्रपती शिवाजी महाराज चौक३) नगर नाका परिसर४) शिवराज पान सेंटर चौक.