छत्रपती संभाजीनगर

Ajanta Caves Bee Attack : श्रीलंकेचे 100 पर्यटक लेणी न पाहताच पळाले! अजिंठ्यात पर्यटकांसोबत काय घडलं? 60 जण जखमी; 'या' एका चुकीमुळे ओढवली आफत

Sudden Bee Attack Near Ajanta Caves Bus Stand : अजिंठा लेणी परिसरात अचानक मधमाशांच्या हल्ल्यामुळे ६० पर्यटक व कर्मचारी जखमी झाले. वाढत्या तापमानामुळे मधमाशांचे हल्ले वाढल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
why bees attacked tourists at ajanta caves

why bees attacked tourists at ajanta caves

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

तोंडापूर (ता. जामनेर) : जगप्रसिद्ध अजिंठा लेणीत मंगळवारी (ता. १०) पर्यटकांवर मधमाश्‍यांनी हल्ला (Bee Attack at Ajanta Caves Injures) केला. ६० पर्यटक, मुले व कर्मचाऱ्यांना गंभीर जखमी केले. महिनाभरात ही तिसरी घटना आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
Tourist
Tourists
ajanta caves
ajanta
Amazing Tourist Place

Related Stories

No stories found.