Ajanta Caves Bee Attack : श्रीलंकेचे 100 पर्यटक लेणी न पाहताच पळाले! अजिंठ्यात पर्यटकांसोबत काय घडलं? 60 जण जखमी; 'या' एका चुकीमुळे ओढवली आफत

तोंडापूर (ता. जामनेर) : जगप्रसिद्ध अजिंठा लेणीत मंगळवारी (ता. १०) पर्यटकांवर मधमाश्यांनी हल्ला (Bee Attack at Ajanta Caves Injures) केला. ६० पर्यटक, मुले व कर्मचाऱ्यांना गंभीर जखमी केले. महिनाभरात ही तिसरी घटना आहे..जखमींवर फर्दापूर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. काही पर्यटकांनी बाहेरगावी उपचार घेतला. हवामानातील बदल व वाढलेल्या तापमानामुळे अजिंठा लेणीत पर्यटकांवर मधमाश्यांचे हल्ले सुरू असून, मंगळवारी दुपारी चारला लेणीच्या पायथ्याशी जंगलातील मोहोळ अचानक उठले व बसस्थानकावरील प्रवाशांवर हल्ला केला..Verul Caves Kiranotsav : वेरूळच्या लेणीत निसर्गाचा चमत्कार! भगवान बुद्धांच्या मूर्तीवर सूर्यकिरणांचा अभिषेक; पाहा खास PHOTO, 'अद्भुत' सोहळा पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी.लेणीतील पुरातत्त्व विभागाचे कर्मचारी उखर्डू रावळकर जखमी झाले. तेथे ४० ते ५० पर्यटक सैरावैरा पळाल्याने एकच गोंधळ उडाला. यामुळे श्रीलंका येथील १०० पर्यटक लेणी न पाहता माघारी परतले. मंगळवारी झालेल्या मधमाश्यांच्या हल्ल्यामुळे बुधवारी (ता. ११) अजिंठा लेणीत शुकशुकाट दिसून आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.