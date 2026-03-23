Chhatrapati Sambhajinagar: अजिंठा लेणीतील असुविधांवर ‘यूएन’ समन्वयकांची नाराजी; पर्यटन व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

छत्रपती संभाजीनगर: संयुक्त राष्ट्रसंघाचे (यूएन) भारतातील निवासी समन्वयक स्टीफन प्रीसनर यांना शनिवारी (ता.२१) अजिंठा घाटातील वाहतूक कोंडीमुळे व्ह्यू पॉइंटवरून लेणीकडे पायीच जावे लागले. व्ह्यू पॉइंट परिसरातील पायऱ्यांची अवस्था, प्लॅस्टिक कचरा आणि या ठिकाणी असलेल्या असुविधा पाहून त्यांनी नाराजी व्यक्त केली..प्रीसनर हे कुटुंबीयांसह जिल्ह्यातील जागतिक वारसास्थळे पाहण्यासाठी खासगी दौऱ्यावर आलेत. शनिवारी अजिंठा लेणीकडे पायी जाताना व्ह्यू पॉइंटलगत स्वच्छतागृह, तसेच विसाव्यासाठी सावलीची सुविधा नव्हती. लेणी मार्गावर प्लॅस्टिक बॉटल, पडलेला प्लॅस्टिक कचरा, तुटलेल्या पायऱ्या, तुटलेले गज या असुविधेविषयी प्रिसनर यांनी नाराजी व्यक्त केली. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचे नाव खराब होते, अशी भावना त्यांनी स्पष्टपणे बोलून दाखवली..यावरून पुरातत्त्व, पर्यटन आणि वन विभाग येथील सुविधांबाबत किती गंभीर आहे, हे स्पष्ट होते. अशा परिस्थितीतही प्रीसनर यांनी व्ह्यू पॉइंटवरून तीन किलोमीटर खाली पायी जात अजिंठा लेणी पाहण्याचा आनंद घेतला..वाहतूक कोंडीचा पर्यटनावर परिणामअजिंठा घाटातील वाहतूक कोंडी देशी आणि विदेशी पर्यटकांसाठी नाराजीची बाब ठरत आहे. वाहतूक कोंडी अशीच कायम होत राहिल्यास भविष्यात विदेशी पर्यटकांची संख्या घटण्याची भीती आहे. त्यामुळे प्रशासनाने सुरळीत वाहतुकीसाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे..वेरूळ लेणीचे वैभव पाहून प्रीसनर म्हणाले 'आम्ही पुन्हा येऊ' संयुक्त राष्ट्रसंघाचे भारतातील निवासी समन्वयक स्टिफन प्रीसनर हे कुटुंबीयांसह जिल्ह्यातील जागतिक वारसास्थळे पाहण्यासाठी खासगी दौऱ्यावर आले होते. शनिवारी (ता.२१) अजिंठा लेणी, बीबी का मकबरा पाहिल्यानंतर त्यांनी आज (ता. २२) वेरूळ लेणीला भेट दिली. येथील सांस्कृतिक ऐतिहासिक समृद्धीचे प्रतीक असलेले वैभव पाहून ते भारावले. हा ऐतिहासिक वारसा जगाला दाखवण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला. जाताना त्यांनी आम्ही पुन्हा येऊ आणि हे वैभव पुन्हा डोळ्यांत साठवून ठेवू, अशी इच्छा व्यक्त केली. सायंकाळी पर्यटन विभागाचे प्रादेशिक पर्यटन उपसंचालक विजय जाधव, महापौर समीर राजूरकर यांनी त्यांना निरोप दिला..भित्तिचित्रे, शिल्पकलेने भारावलेअजिंठा लेणीतील भित्तिचित्रे आणि शिल्पकलेचा मनापासून आनंद घेत या ऐतिहासिक वारशाबद्दल कुतूहल व्यक्त केले. गाइड डॉ. सुभाष जाधव यांनी त्यांना लेणींची सविस्तर माहिती दिली. यावेळी भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणचे अधिकारी उपस्थित होते.