Ajanta Ghat Road : पर्यटकांसाठी महत्त्वाची बातमी! अजिंठा लेणी परिसरातील वाहतूक कोंडी सुटणार; भूसंपादनासाठी राजपत्र होणार प्रसिद्ध, नव्या रस्त्याचा काय आहे प्लॅन?

सिल्लोड : अजिंठा घाटरस्त्याची वाहतूक कोंडी जगभरातील पर्यटकांसह या रस्त्यावरून जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. तासनतास घाट रस्ता जाम होण्याच्या घटना सातत्याने (Ajanta traffic congestion solution) घडत आहे. अजिंठा घाट रस्त्याची होणारी वाहतूक कोंडी लवकरच सुटणार असून, यासाठी युद्धपातळीवर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे..घाट रस्ता रुंदीकरणासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू होणार असून, यासाठी सिल्लोडचे उपविभागीय अधिकारी नीलेश अपार यांची भूसंपादन अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी यांनी नियुक्ती केली आहे..या घाटरस्त्याच्या भूसंपादनासाठी आता प्रक्रिया सुरू होणार असून, राजपत्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर या परिसरातून वन विभागाची परवानगी घेऊन पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे..Jalna-Jalgaon Railway : अजिंठा लेणी रेल्वे प्रकल्पाबाबत मोठी अपडेट! शेतकऱ्यांकडून तब्बल 250 हरकती दाखल; मार्गाचे काम कुठपर्यंत आले?.चार किलोमीटरचा घाट रस्ता प्रस्तावितराष्ट्रीय महामार्ग 753 छत्रपती संभाजीनगर ते जळगाव हा रस्ता अजिंठा लेणी परिसरातून जातो. अजिंठा घाटात रस्त्याचे रुंदीकरणाचे काम करण्यासाठी अडचणीचे होत होते. हा रस्ता आता अजिंठा गावाजवळून वळण रस्ता म्हणून सोयगाव तालुक्यातील फर्दापूर परिसरातील ठाणा या गावाजवळ प्रस्तावित करण्यात आला आहे. 4 किलोमीटरच्या या रस्त्याचे आता चौपदरीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी आता भूसंपादन प्रक्रियेला वेग येणार आहे..Ancient Heritage Discovery : भुदरगड तालुक्यात सापडला मध्ययुगीन काळातील दुर्मीळ ठेवा; ज्योतिर्लिंग मंदिराबाहेर आढळल्या गूढ शिळा, शेकडो वर्षांपूर्वीचा इतिहास उजेडात.अजिंठा घाट रस्ता रुंदीकरणासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी लवकरच राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात येणार असून, भूसंपादन सुरू करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.-नीलेश अपार, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, सिल्लोड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.