Ajintha Ghat accident: अजिंठा घाटात कंटेनर ब्रेक फेल; चालकाच्या प्रसंगावधानाने मोठा अनर्थ टळला

फर्दापूर: बीडहून १९ टन राजमा घेऊन दिल्लीकडे निघालेल्या एका कंटेनरचे अजिंठा घाट उतरत असताना अचानक ब्रेक फेल झाले. सोमवारी घडलेल्या या घटनेत चालकाने दाखवलेल्या प्रसंगावधानामुळे मोठा अनर्थ टळला असून, कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही..कंटेनर (आरजे ११ जीसी १३०३) तीव्र उतारावर असताना त्याचे ब्रेक निकामी झाले. यावेळी चालक रामनिवास कुशवा व सहचालक अनिल ठाकूर (दोघे रा. राजस्थान) यांनी घाबरून न जाता वाहनावर नियंत्रण मिळवण्याचा शर्थीने प्रयत्न केला..घटनेची माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक प्रफुल्ल साबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली फिरोज तडवी व होमगार्ड्सनी तातडीने धाव घेत घाटातील वाहतूक सुरळीत केली. दरम्यान, अजिंठा घाट हा अपघातांचे केंद्र बनत चालला असून, येथे वारंवार ब्रेक फेल होण्याच्या घटना घडत आहेत..प्रशासनाने या घाटात आपत्कालीन ब्रेकिंग झोन, सुरक्षा भिंती आणि वेग नियंत्रण यंत्रणा तातडीने उभारावी, अशी मागणी वाहनचालक व स्थानिकांकडून केली जात आहे.