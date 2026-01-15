Nilanga Politics: महायुती, महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते संभ्रमात; निलंगा तालुक्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये युती, आघाडी होणार का?

-राम काळगेनिलंगा : नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपालिका निवडणुकांमध्ये महायुती आणि महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवल्याने राजकीय समीकरणे ढवळून निघाली आहेत. अशातच आता जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाल्याने या निवडणुका आघाडी पातळीवर लढवल्या जाणार की, प्रत्येक पक्ष स्वतंत्रपणे रिंगणात उतरणार, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. परिणामी दोन्ही आघाड्यांतील कार्यकर्ते आणि इच्छुक उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता दिसून येत आहे..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.नगरपालिका निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने महायुतीतील घटक पक्षांना सोबत न घेता स्वतंत्र निवडणूक लढवली. दुसरीकडे महाविकास आघाडीमध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष एकत्र आले असले, तरी काँग्रेसने स्वतंत्र निवडणूक लढवली. या पार्श्वभूमीवर जाहीर झालेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्येही सर्वच पक्ष स्वतंत्र लढणार की, पुन्हा आघाडीचे राजकारण आकाराला येणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..निवडणूक आयोगाने नुकताच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला असून, शुक्रवार, (ता. १६) पासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरवात होणार आहे. निवडणूक प्रक्रियेसाठी अतिशय कमी कालावधी देण्यात आल्याने सर्वच राजकीय पक्षांची मोठी धावपळ सुरू झाली आहे. उमेदवारांची चाचपणी, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता, आरक्षित जागांसाठी जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्रांचे प्रस्ताव सादर करणे, यासाठी पक्षांना कसरत करावी लागणार आहे..निलंगा तालुक्यात पूर्वी जिल्हा परिषदेचे ९ गट व पंचायत समितीचे १८ गण होते. नव्या रचनेनुसार आता जिल्हा परिषदेचे १० गट आणि पंचायत समितीचे २० गण झाले आहेत. त्यामुळे निवडणुकीतील चुरस अधिक वाढणार असून प्रत्येक गटात तीव्र राजकीय संघर्ष पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे..जिल्हा परिषद गटाचे आरक्षणनिटूर, आंबुलगा बु., दापका, हलगरा, कासार सिरसी हे सर्वसाधारणसाठी तर लांबोटा, औराद शहाजानी, मदनसुरी, सरवडी सर्वसाधारण महिला तर तांबाळा अनुसूचित जमाती महिलेसाठी आरक्षण आहे. नगरपालिका निवडणुकांनंतर बदललेल्या राजकीय समीकरणांचा जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांवर नेमका काय परिणाम होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष असून येत्या काही दिवसांत आघाड्यांचे चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे..धक्कादायक! एसटी बसचा पास विसरल्याने महामार्गावरच उतरवलं; पप्पांना फोन करा विनवणी, चिमुकल्याच्या डाेळ्यात पाणी...निलंगा पंचायत समितीचे आरक्षणअनुसूचित जातीसाठी पानचिंचोली (पुरुष), अंबुलगा बु. (पुरुष), लांबोटा (महिला), सावरी (महिला). अनुसूचित जमातीसाठी कासार बालकुंदा (महिला). इतर मागासवर्गीय चिंचोली सायखान (महिला), कोराळी (महिला), कोकळगाव (महिला), औराद शहाजानी (पुरुष), कासार सिरसी (पुरुष). तर सर्वसाधारणसाठी केळगाव, सरवडी, तांबाळा, मदनसुरी (महिला) निटूर, शेडोळ, दापका, अनसरवाडा, हलगरा, बोरसुरी (पुरुष) असे आरक्षण आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.